Il maggiore Giglio è comandante a Osimo

Il maggiore Gianluca Giglio ha assunto l’incarico di comandante della Compagnia di Osimo, subentrando, così, nel comando al tenente colonnello Luigi Ciccarelli. Per l’ufficiale, 49enne, originario di Catanzaro, si tratta di un ritorno nelle Marche, avendo già comandato la Compagnia di Montegiorgio. Prima di essere destinato a Osimo, il maggiore Giglio ha ricoperto importanti incarichi, tutti nell’organizzazione territoriale, tra i quali comandante del primo Plotone della Compagnia Speciale del Gruppo Operativo Calabria di Vibo Valentia, poi, per sei anni, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia (Salerno), incarico che lo ha visto impegnato anche in delicate indagini in materia di criminalità organizzata.