"Il Magliano Calcio è più di una squadra, un progetto sociale e sportivo"

Dopo due anni di attesa la società ‘Magliano Calcio 2013’ è tornata in Seconda categoria e i paese è scattata la festa. Il cammino verso la promozione è stato decisamente difficile, passato attraverso i playoff dopo che per due anni consecutivi la squadra era arrivata al secondo posto. La semifinale che ha visto opposte Magliano a Lapedona è stata una vera battaglia sportiva. La finalissima contro Campiglione, è stata vissuta con trepidazione. Al triplice fischio, l’esplosione di gioia: abbracci, cori, lacrime e un entusiasmo incontenibile che ha dato il via a una serata memorabile. Aperitivo, cena al bar del paese e festeggiamenti fino a notte fonda.

"Il Magliano Calcio 2013 è molto più di una squadra – commenta il presidente Fabrizio Vitali - è un progetto sociale e sportivo nato per dare spazio ai ragazzi del paese, coinvolgendo oggi 27 giocatori e 19 soci. C’è un legame profondo fra tutti noi, in cielo ci guidano Lorenzo, Stefano e Jhon (scomparsi prematuramente), che sono sempre con noi. La passione che anima questo gruppo di amici è indistruttibile. Il gruppo è stato fondato e guidato per anni da Alessandro Agostini, oggi a dirigerli sul campo la squadra c’è mister Marco Funari, a cui vanno i nostri ringraziamenti insieme a tutto il gruppo squadra, che non ha mai mollato. Un grazie all’Amministrazione comunale, che gestisce l’impianto sportivo, con l’auspicio che presto si possano avviare gli interventi di ammodernamento, agli sponsor che ci sostengono e ai nostri tifosi. Andiamo avanti così".