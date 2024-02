‘Il Malloppo’ andrà in scena sul palco di Montegiorgio

In esclusiva regionale il palcoscenico del Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio è pronto ad ospitare il quarto spettacolo della stagione di prosa con ‘Il Malloppo’, che sarà portato in scenda da Gianfelice Imparato, Marina Massironi, Valerio Santoro, Giuseppe Brunetti e Davide Cirri. L’appuntamento è fissato per oggi 21 febbraio alle 21, con la commedia dark dai toni farseschi di Joe Orton. Il dialogo serrato, iperbolico e surreale, mette in campo una critica spietata alla società inglese degli anni ‘60. La storia racconta le vicende di McLeavy, padre di famiglia timorato di Dio, morigerato e conformista, vedovo da appena tre giorni alle prese con i figli e la scaltra inferimiera di famiglia.

a. c.