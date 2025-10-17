L'altra guerra

Sergio Gioli
L'altra guerra
Fermo
Cronaca’Il Mare in Fiore’ torna in versione autunnale
17 ott 2025
SILVIO SEBASTIANI
Cronaca
Carmen Lisa Carella

Carmen Lisa Carella

Dopo il successo primaverile ’Il Mare in Fiore’ torna in versione autunnale sabato 18 e domenica 19 ottobre (ore 9-20) portando nelle vie centrali della città un’esplosione di colori, profumi e artigianato creativo. La manifestazione, organizzata da Mylove Eventi, è da quindici anni uno degli appuntamenti più attesi nel calendario delle mostre-mercato a tema floreale della Regione. Nata come evento primaverile, da alcuni anni si ripete anche in autunno. Tra i 30 stand presenti lungo viale Buozzi e piazza Matteotti saranno protagonisti fiori e piante di stagione, piante grasse, agrumi, orchidee, ciclamini e piante d’interno, ma anche essenze naturali, creazioni artigianali, bigiotteria con pietre naturali e cucito creativo a tema floreale.

"‘Il Mare in Fiore’ è molto più di una mostra-mercato: è un’occasione per celebrare la creatività, la cura e la passione di chi coltiva, crea e porta colore nelle nostre città - ha detto Carmen Lisa Carella di My Love Eventi - La versione autunnale è nata proprio dal desiderio di rispondere al pubblico, che ci ha chiesto di tornare anche in questa stagione, per riscoprire la bellezza dei fiori in un’atmosfera più intima e calda". L’evento, patrocinato dal Comune di Porto San Giorgio, attira ogni anno migliaia di visitatori da tutta la regione.

