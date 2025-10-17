Dopo il successo primaverile ’Il Mare in Fiore’ torna in versione autunnale sabato 18 e domenica 19 ottobre (ore 9-20) portando nelle vie centrali della città un’esplosione di colori, profumi e artigianato creativo. La manifestazione, organizzata da Mylove Eventi, è da quindici anni uno degli appuntamenti più attesi nel calendario delle mostre-mercato a tema floreale della Regione. Nata come evento primaverile, da alcuni anni si ripete anche in autunno. Tra i 30 stand presenti lungo viale Buozzi e piazza Matteotti saranno protagonisti fiori e piante di stagione, piante grasse, agrumi, orchidee, ciclamini e piante d’interno, ma anche essenze naturali, creazioni artigianali, bigiotteria con pietre naturali e cucito creativo a tema floreale.

"‘Il Mare in Fiore’ è molto più di una mostra-mercato: è un’occasione per celebrare la creatività, la cura e la passione di chi coltiva, crea e porta colore nelle nostre città - ha detto Carmen Lisa Carella di My Love Eventi - La versione autunnale è nata proprio dal desiderio di rispondere al pubblico, che ci ha chiesto di tornare anche in questa stagione, per riscoprire la bellezza dei fiori in un’atmosfera più intima e calda". L’evento, patrocinato dal Comune di Porto San Giorgio, attira ogni anno migliaia di visitatori da tutta la regione.