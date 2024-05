’Il Mare in Fiore’, un trionfo di profumi e colori

Porto San Giorgio si appresta ad offrire a residenti ed ospiti un gradevole fine settimana con l’attuazione di due delle sue migliori manifestazioni di accoglienza: domani e domenica in programma nel centro cittadino, con orario 9-20 "Il Mare in Fiore", mostra mercato florovivaista; domenica mattina sul lungomare "Camminata donna rosa", Con tali iniziative si chiude in bellezza il cartellone primaverile che ha fatto registrare una grande partecipazione di gente proveniente pure da fuori città. Per "Il mare in fiore", un evento tradizionale, bello, apprezzato e atteso, Porto San Giorgio si presenta ai visitatori come un maestoso giardino: un trionfo di fiori e di colori. La manifestazione è organizzata da "Mylove Eventi" in collaborazione con il Comune . Gli stand della mostra mercato saranno distribuiti tra i viali Buozzi, Cavallotti e don Minzoni collegati tra di essi in modo da formare un circuito per la gente. Secondo Carmen Lisa Carella di "Mylove Eventi" il Mare in Fiore è molto apprezzato e gradito anche agli operatori commerciali sangiorgesi vuoi perché fruiscono dell’indotto della tantissima gente che vi partecipa, vuoi perché nella mostra mercato si vende tutto ciò che va interrato quindi roba non concorrenziale con le loro attività. Ci saranno infatti piante da frutto, specie agrumi, le alimentari miele, fragole, frutta sciroppata, confetture dolci e salate, olio. Gli espositori sono una settantina, tra i quali una decina di provenienza locale, gli altri da Puglie, Campania, Sicilia.

In entrambe le giornate si osserverà l’orario 9-20, dando vita ad uno spettacolo naturale unico: oltre a quelle già citate ci saranno piante delle più varie specie: ornamentali, grasse, aromatiche, officinali, orticole, carnivore e da fiore. Poi attrezzature di giardino, terrecotte, vasi, ceramiche, artigianato a tema: dai sacchettini di lavanda all’alberello con perline, dalla bigiotteria a pietra dura alla cosmetica naturale ai lavori all’uncinetto. Sottolineatura di Carmen Lisa Carella: "Come fiera è molto sentita, gli operatori vengono volentieri, Porto San Giorgio è una garanzia". Soddisfatto il sindaco Vesprini: "La mostra mercato dei fiori piace molto non solo ai sangiorgesi, ma anche alla gente del territorio e i viali colorati dai fiori offriranno un incantevole e piacevole colpo d’occhio". La sua chiosa: "È una manifestazione importante per la città, che la colora, e che negli anni si è sviluppata ed arricchita perché non è legata solo alle piante, ma anche a tutto quello che è il mondo naturalistico".

Silvio Sebastiani