Il maxi piano del porto approda in consiglio

Variazione al programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027 e approvazione della Convenzione fra i comuni costituenti l’area urbana di Fermo sono i temi di punta all’ordine del giorno del Consiglio comunale convocato alle ore 19 di martedì, 25 febbraio. Il primo argomento contempla l’inserimento nell’elenco delle opere da realizzare dell’adeguamento morfologico e strutturale del porto, che è finanziato con 7,2 milioni di euro dal fondo FSC (Fondo per lo sviluppo e la coesione). In sostanza si tratta del primo passo concreto verso l’attuazione del progetto del porto. Questa la tempistica: 2025 approvazione del progetto definitivo, 2026 appalto dei lavori, 2027 avvio degli stessi, 2029 la loro conclusione. Il progetto prevede la costruzione di una struttura per limitare l’insabbiamento a cui è soggetto l’impianto portuale a causa soprattutto delle mareggiate e di una "vasca di colmata", una vasca cioè con la funzione di contenere i sedimenti provenienti dai lavori di dragaggio e non compatibili con il ripascimento dell’arenile. Molti ed anche di una certa importanza gli interventi che il progetto determina per l’arredo urbano. In particolare, una volta sistemata la vasca, l’area sarà destinata, tra le altre cose, alla pesca sportiva attrezzandola con infrastrutture adeguate per supportare e valorizzare questa attività. Particolare attenzione, poi dovrà essere posta per gli aspetti naturalistici così da creare uno spazio funzionale e ben integrato nel contesto ambientale circostante, includendo aree verdi. L’idea è di ricreare un ampio spazio che possa essere non solo attrattivo e di aggregazione ma anche funzionale, capace di ospitare eventi, attività ricreative e sportive e offrire servizi alla comunità, con attenzione alla fruibilità e all’accessibilità. Non mancheranno aree giochi, aree di passeggio e il collegamento con la ciclovia adriatica con uno spazio allestito con colonnine di ricarica coperte con tettoie in legno con soprastante fotovoltaico. Fin qui il tema porto.

Esaminiamo ora l’altro puntosto all’ordine del giorno dei consiglieri comunali. Riguarda i comuni costieri della provincia i quali hanno costituito l’area urbana di Fermo, rientrando così nel progetto finanziato alla città capoluogo tramite l’avviso pubblico ITI Urbani. I comuni in questione, insieme alla stessa città di Fermo hanno deciso di dar vita ad un brand turistico condiviso.

Silvio Sebastiani