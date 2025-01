Il medico di famiglia Luigi Taurino in pensione, le pratiche per il cambio

Il medico di famiglia Luigi Taurino a fine mese andrà in pensione, l’Ast (Azienda sanitaria territoriale) di Fermo e avvia le pratica per invitare gli assistiti al cambio medico. L’Ast di Fermo ha annunciato per il 31 gennaio il pensionamento di Luigi Taurino, medico di medicina generale che svolge le sue attività ambulatoriali nei comuni di Falerone, Montegiorgio e Magliano di Tenna. Parallelamente l’Ast ha avviato un servizio di anagrafe oer il cambio di medico rivolto agli assistiti presso lo sportello Ast dell’ospedale Diotallevi di Montegiorgio, che si svolgerà nei 30, 31 gennaio e 1 febbraio dalle 7.30 alle 13. "In questo modo la Ast - spiega la direzione dell’azienda sanitaria di Fermo - intende agevolare gli assistiti della zona nelle operazioni di scelta del nuovo medico di famiglia". Al fine di garantire l’assistenza ai cittadini, è stato attivato un incarico provvisorio. Sarà possibile anche rivolgersi agli sportelli anagrafe di Fermo, Petritoli, Amandola e Porto Sant’Elpidio per procedere alla scelta del medico, o inviando una mail all’indirizzo anagrafe.ast.fm@sanita.marche.it allegando in formato Pdf la modulistica presente sul sito web https://serviziweb.asur.marche.it, e copia del documento di identità.