Il medico di Fermo strega l’Italia. Ha salvato Giulia tornando da lei. L’azienda sanitaria: "Un esempio"

È un po’ buffo un mondo in cui fa notizia un medico che passa a casa del paziente, è una scena a cui da diversi anni non siamo più abituati. La storia raccontata da Il Resto del Carlino nei giorni scorsi è diventata virale: il chirurgo Francesco Bernetti Evangelista che ha cambiato le sorti della giovane Giulia, colpita da mielite, ha appassionato il grande pubblico, proprio perché c’è stato un gesto che non va più di moda, quello di prendersi cura dell’altro passando a casa sua, per curare e, in questo caso, salvare. Catiuscia, Marco e Giulia Gasparroni hanno voluto condividere la loro riconoscenza, per la vita della giovane quindicenne fermana che è tornata a scorrere serena. La paura però è stata tanta e il gesto di Bernetti li ha davvero rassicurati: "Poi c’è stato il neurologo Patrizio Cardinali che ci ha accompagnato nei dieci giorni successivi, che ha accolto la nostra preoccupazione. Abbiamo vissuto una pagina bella di sanità, fatta di persone, con dieci giorni di ricovero nei quali ci alternavamo giorno e notte al fianco di Giulia, ripensando a quel medico che era passato a casa nostra a darci la strada". Mentre il medico si è eclissato e non va oltre le parole "ho fatto solo il mio dovere", il mondo intorno continua a parlare e la storia rimbalza ovunque, dalla carta alla radio, dalla tivù alla rete. Anche per rimpiangere quel tempo in cui la medicina era fatta di rapporti umani e di vicinanza, riscoperti grazie al medico di Fermo.

Anche il direttore dell’azienda sanitaria di Fermo, Roberto Grinta, sottolinea il valore di una esperienza che tanto ha colpito. "Premura, dedizione a un lavoro che spesso diventa missione di vita, professionalità – dice –. Il medico in questione, infatti, dopo avere visitato e dimesso a tarda notte una ragazzina arrivata al pronto soccorso, ha raggiunto la giovane a casa, la mattina seguente, una volta concluso il suo turno, per ulteriori scrupoli. La paziente era stata colpita da una infiammazione midollare e avrebbe potuto effettuare ulteriori accertamenti medico-sanitari il giorno seguente, ma il medico ha deciso di non attendere e di recarsi nella sua residenza disponendo un nuovo ricovero in ospedale. L’Ast di Fermo si congratula con il medico, esempio di dedizione, di umanità e di professionalità che vanno ben oltre il mero turno di lavoro".

Grinta sottolinea al contempo come la sanità fermana sia ricca di tanti professionisti sanitari, siano essi medici, infermieri o oss, che impiegano tutte le loro forze e le loro capacità, anche oltre l’orario di lavoro, per porsi quotidianamente al servizio della salute pubblica e della collettività. "Esempi lodevoli di medici in prima linea – aggiunge –, a partire dall’emergenza urgenza, che lavorano spesso sotto pressione oltretutto in un momento storico in cui pesa anche, a livello nazionale, e a partire proprio dall’emergenza urgenza, la carenza di medici. Questo caso specifico, balzato alla ribalta delle cronache, è uno dei tanti esempi che spesso sono taciuti dai professionisti stessi per discrezione, umiltà e spirito di servizio. Al medico, finito non per sua iniziativa alla ribalta delle cronache, e ai tanti suoi colleghi esempio di una sanità fermana silente ma costantemente al servizio del prossimo, il ringraziamento e la stima dell’Ast di Fermo". Medici che fanno del loro meglio, in un tempo in cui la sanità è messa sotto pressione, con i pronto soccorso in cui spesso c’è poco spazio per il cuore e tocca lavorare in una trincea che non trova mai pace.