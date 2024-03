Il medico eroe commuove l’Italia. Ringraziamenti dell’Ast e plauso della politica

Medici che fanno del loro meglio, in un tempo in cui la sanità è messa sotto pressione, con i pronto soccorso in cui spesso c’è poco spazio per il cuore e tocca lavorare in una trincea che non trova mai pace. Sulla vicenda del chirurgo Francesco Bernetti Evangelista che ha salvato la giovane Giulia, passando a casa sua dopo aver staccato con il turno di notte al pronto soccorso interviene anche la politica, il gruppo Pensiero popolare italiano sottolinea proprio che una sanità che ha bisogno di eroi è in realtà una sanità in crisi: "Questa è la sanità che tutti gli italiani vorrebbero avere e per la quale pagano le tasse. Purtroppo però la realtà della maggior parte dei pronto soccorso italiani, soprattutto quelli delle grandi città, ma non solo, è ben diversa, e basta trovarsi nella condizione di averne bisogno per rendersene conto. A quegli esponenti della politica, sia del Governo sia delle Opposizioni, i quali dai palchi delle varie campagne elettorali, nonché in favore di telecamere, elencano successi e primati che la triste realtà vissuta dagli italiani dimostra essere del tutto irreali, ci permettiamo di dire – commenta il presidente Fabio Desideri – che se una notizia come questa diventa una ’good news’, facendo il giro di tutte le rassegne stampa e dei social, vuol dire che i medici che hanno curato la ragazza sono stati dei validissimi professionisti, proprio in considerazione del particolare stato in cui versa la sanità italiana, a seguito delle scelte inadeguate della politica". E in effetti la storia del dottor Evangelista ha fatto davvero il giro d’Italia, e proprio ieri è arrivata una nota dell’Ast di Fermo per ringraziare il medico di aver fatto qualcosa di prezioso, che ha smosso le coscienze di tanti, anche e soprattutto per le condizioni drammatiche in cui versa la sanità non solo fermana, che mette spesso in difficoltà dottori e infermieri.