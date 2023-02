Il mercato coperto aspetta il restyiling e organizza eventi

Da Aperitivo street degli anni passati ad Aperitivo circolare di domenica prossima, 12 febbraio. In attesa della riqualificazione il mercato coperto utilizzato per lo svolgimento di eventi. La sua riqualificazione e, al contempo la valorizzazione è una scelta programmatica considerata prioritaria. L’intento dell’Amministrazione è di fare della struttura il punto di riferimento di un percorso commerciale che interessi tutta la città. C’è però da passare dall’espressioni di buone intenzioni, in più occasioni ribadite dallo stesso sindaco, Valerio Vesprini, a fatti concreti facendo elaborare un progetto e finanziarlo.

Un elaborato, in realtà, è stato predisposto dall’ingegnere del Comune Stefano Sisi per un importo di 250.000, che al momento però non pare siano disponibili. Nel frattempo è apprezzabile che, per farlo conoscere e supportare le sue attività, il mercato coperto venga utilizzato per lo svolgimento di eventi.

Fino all’8 gennaio ospita una mostra d’arte dedicata al tema della Natività e durante le festività natalizie in un altro box sono stati esposti i presepi artistici di Giacomo Bazzani. Domenica prossima, 12 febbraio, ospiterà una vera e propria manifestazione di accoglienza denominata Aperitivo Circolare. E’ una riproposizione di Aperitivo Sreet iniziativa ideata qualche anno fa seguendo le tendenze delle grandi realtà urbane che utilizzano i mercati come luogo di aggregazione e di cultura. La festa di domenica è organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l’amministrazione, lo stesso mercato coperto e l’esercizio Puerto Banana Beach. Saranno coinvolti naturalmente tutti gli esercizi della struttura che per l’occasione prepareranno bocconcini prelibati per accompagnare l’aperitivo, magari come preludio della cena. Il coinvolgimento riguarderà anche gli esercenti della vicina via Gentili in cui domenica verrà interrotto il traffico e istituita l’isola pedonale per dar modo alla gente di raggiungere a piedi e senza pericolo la zona della festa e unirsi ad essa. L’ingresso è libero. L’inizio è fissato alle ore 17. Si potranno gustare prodotti della tradizione locale, dolci e salati, e drink preparati da esperti professionisti del Puerto Banana Beach che allestirà un centrale American Bar. Degustazione anche di vini della cantina Lumavite di Rapagnano. Musica Dance Musica Dance proposta nelle 2 Consolle da Gianluca Jay & Alesssandrino. La direzione artistica dell’evento è affidata a Oriano the Voice. Info 3473165547

Silvio Sebastiani