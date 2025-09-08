Il Micam apre i battenti: "Dobbiamo tenere duro"

Il Micam conferma anche quest’anno la propria leadership mondiale. La rassegna che è stata inaugurata ieri mattina a Milano nel padiglioni di Rho è infatti la fiera delle calzature più importante al mondo. Lo confermano i cosiddetti ’ritorni’ in fiera decisi dalle aziende e tra queste anche importanti realtà del distretto fermano. Molto interesse tra i buyer soprattutto stranieri è stato mostrato dai clienti di Loriblù. Annarita Pilotti insieme alle figlie Sara, Claudia e Michela Cuccù hanno detto: "In occasione del centenario siamo tornati al Micam. La situazione congiunturale mostra una situazione di stallo ma da parte nostra abbiamo voluto investire nonostante le tante incertezze sui mercati". L’obiettivo è "quello di conquistare l’interesse di nuovi clienti che molto spesso vengono solo al Micam e non hanno il tempo di venire nel nostro show room di Milano. Abbiamo una ventina di punti vendita e tra questi, ovviamente, anche i nostri monomarca. La missione degli imprenditori è quella di tenere duro e di reagire sempre alla permacrisi. I nostri valori che vengono tramandati di generazione in generazione. È stato completato il passaggio generazionale che assicura alla nostra azienda di garantire quella continuità produttiva che permette ai clienti di avere maggiori garanzie".

Un altro ritorno importante al Micam è quello del brand Aldo Bruè. Fabrizio Grassi del calzaturificio Aldo Bruè: "In questa edizione del Micam prende in via l’accordo di collaborazione che abbiamo sottoscritto con l’azienda Galmen, facciamo un fronte comune sugli acquisti. Noi manteniamo i nostri clienti e la nostra struttura commerciale. Abbiamo prodotti complementari e quindi ci permette di allargare l’offerta attraverso una sinergia per l’acquisto delle materie prime. Per noi è importante razionalizzare i costi mantenendo ciascuno le proprie caratteristiche. Siamo su fasce di prezzo che non si sovrappongono. La partnership parte da questa edizione del Micam. Abbiamo ridotto i modelli della collezione e abbiamo lavorato sui materiale sull’affidabilità e portabilità della scarpa con una ricerca spasmodica della qualità e continueremo a produrre in Italia".

Vittorio Bellagamba