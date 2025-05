Il ministro Foti a sostegno di Calcinari

Arriva con qualche ora di ritardo, il ministro Tommaso Foti, ma la gente di Gionata Calcinari lo ha atteso pazientemente e lo accoglie con un applauso. E lui, in mezzo a Calcinari, al consigliere regionale (nonché suo grande amico) Andrea Putzu, e la senatrice Elena Leonardi, spiega il motivo del suo ritardo: "Ho appena avuto un incontro con i sindacati su una materia molto delicata come quella degli incidenti e delle morti sul lavoro: un tema che merita rispetto e attenzione però abbiamo mostrato che non siamo stati con le mani in mano e che soprattutto sono state introdotte alcune misure che non erano state introdotte da nessun governo precedente e, anche se è antipatico fare una classifica, nel passato si sono verificati il 30% in più di quanti ce ne siano stati nell’anno precedente".

Inevitabile un passaggio su fondi europei, Pnrr, fondi di coesione: "Possono essere intercettati ma se poi non si rispettano le regole del gioco di perdono, fatalmente". A Sant’Elpidio a Mare di cantieri finanziati col Pnrr ce ne sono diversi, compreso quello della nuova scuola. A chi gli chiede cosa succederebbe se non si riuscissero a rispettare i tempi fissati dal Pnrr, Foti risponde senza esitazioni: "Bisogna rispettare i tempi e quindi bisogna accelerare, accelerare, accelerare. Tenete presente che comunque manca un anno".

Con la Regione Marche ci sono anche delle interlocuzioni in corso sulla Zes o comunque su iniziative a sostegno del lavoro: "La Zes è un problema dell’Ue, noi possiamo anche proporla ma ci sono anche altre realtà e diventa difficile. Ciò non toglie che vi possono essere delle misure che possiamo adottare noi come governo nazionale purché non andando nella direzione degli aiuti di Stato. Ma le crisi sono passeggere e per questo possiamo indubbiamente trovare misure adeguate".

Il passaggio politico è musica per le orecchie di Calcinari e dei suoi sodali quando Foti ricorda il suo ‘mai’ con Draghi perché- dice "cosa posso avere in Comune col Pd? Non è una questione di antipatia o di contrapposizione personale. Semplicemente veniamo da storie diverse, abbiamo obiettivi diversi, una concezione dello stato esattamente l’una il contrario dell’altra. E gli elettori non si possono prendere in giro, non si chiedono voti per un programma e per un’alleanza e poi se ne fa un’altra". Applausi mentre il ministro, congedandosi chiede di essere aggiornato sui risultati dicendo: "Di solito io porto bene".

Marisa Colibazzi