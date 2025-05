Il ministro Giuli: "Ecco vari milioni per la città"

Arriva con un paio di ore di ritardo il ministro alla cultura, Alessandro Giuli, parla ai tanti che sono rimasti ad attenderlo nella sala parrocchiale, in Piazza Matteotti, dell’importanza della cultura, della volontà di ascoltare le richieste dei territori, delle unicità che custodisce la città di Sant’Elpidio a Mare che vanno adeguatamente valorizzate e promosse. Ma Giuli parla anche di "diversi soldi che sono stati impegnati per un crocifisso ligneo del XVIII secolo, una Madonna col Rosario, la chiesa di San Filippo Neri. Soldi che ora devono trovare un veicolo rapido e concreto per essere tradotti in fatti concreti. Ci sono diversi milioni impegnati per Sant’Elpidio a Mare". Annuisce il candidato sindaco Gionata Calcinari che ha già pronto un elenco di richieste da inoltrare al Mic, mentre lo accompagna in visita alla Basilica della Misericordia con il professor Stefano Papetti, Giovanni Martinelli, il consigliere regionale Andrea Putzu.