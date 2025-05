Il ministro Giuli visita l’area ex Fim

Mai così vicini i Comuni di Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare come in queste elezioni amministrative in cui la città alta è chiamata a eleggere il sindaco. La ‘calata’ dei ministri e viceministri per la campagna elettorale, diventa una opportunità per perorare cause che riguardano da vicino la città costiera: così viene il viceministro degli interni, Emanuele Prisco e c’è tempo per un breve pourparler in tema di sicurezza e della istituzione del nuovo presidio delle forze dell’ordine ipotizzato sulla costa, proprio a Porto Sant’Elpidio. Arriva il ministro della cultura, Alessandro Giuli e ci scappa una visita con amministratori del comune costiero, provinciali e regionali (senza la proprietà) nell’area dell’ex Fim, per mostrargli la ‘cattedrale’ la cui sorte è da tempo al centro del dibattito (anche con la stessa Soprintendenza che continua a difendere il vincolo), essendo per qualcuno inquinata e dunque da abbattere, per altri ‘bonificabile’ e da tutelare.