"Il mio è un successo di famiglia"

C’è anche un po’ di famiglia nei più che lusinghieri risultati che sta collezionando il plurimedagliato atleta di interesse nazionale per la Federazione, Matteo Levantesi (25 anni, appena insignito del Premio Elpidiense dell’anno). Negli esercizi di ginnastica in cui è ormai un’eccellenza (è in forza alla Virtus Macerata, la sua passione sono le parallele e la sbarra dove è tra i pochi ad eseguire il movimento Cassina, ma gareggia anche nel corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio), indossa sempre protezioni griffate ‘Levantesi’, impresa creata dal padre Gabriele, che è fornitore ufficiale della nazionale italiana di ginnastica femminile. "Siamo gli unici in Italia a realizzare questi accessori per la ginnastica artistica", spiega babbo Gabriele che ha nel suo terzo figlio, Matteo, un tester d’eccezione avendo al suo attivo nel solo 2022, tre medaglie ai Giochi del Mediterraneo: argento di squadra, bronzo al volteggio e argento alle parallele; un argento di squadra agli Europei, quarto posto di squadra ai Mondiali. "Quando ci sono modelli nuovi – conferma il ginnasta – o un pellame diverso, prima di metterlo sul mercato, lo provo io, per valutare la rigidità, la differenza di tenuta con l’attrezzo e tutto il resto". La Levantesi srl nasce 15 anni fa e si colloca in una nicchia di mercato che conta su un consistente bacino d’utenza per paracalli, cinghiette regolabili, polsiere, polsini, core slider (dischi scorrevoli per allenarsi), scarpettine specifiche per la ginnastica artistica (in microfibra). "Li distribuiamo in tutta Italia. Ora siamo entrati nel mercato spagnolo, siamo anche in Russia. Lavoriamo sul web, con consegne in 5 giorni", aggiunge Levantesi senior. Modellista, imprenditore calzaturiero, con tre figli appassionati della ginnastica (i primi due, Simone e Marco, hanno poi abbandonato), quando Levantesi doveva procurare i materiali doveva per forza rivolgersi a ditte tedesche o svizzere. Poi, considerati i costi, ha pensato che poteva farseli da solo quegli accessori. Ha avviato delle ricerche di mercato e poi ci ha voluto provare. Una scelta che si è rivelata azzeccata. L’azienda, a gestione familiare, (c’è anche la mamma di Matteo, Mirella), è leader nel settore. "Gli inizi non sono stati facili. Ci siamo fatti conoscere nei palazzetti durante le gare più importanti, partecipando a fiere. Poi, anche grazie al passaparola, ci siamo affermati sempre più". Un’attività di nicchia pensata per sostenere i figli ginnasti, che è diventata un interessante business.

Marisa Colibazzi