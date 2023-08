"Il mio mezzo secolo di vacanze a Porto San Giorgio"

Turista in vacanza a Porto San Giorgio per 50 stagioni di seguito, il milanese Alessandro Lana riceve una targa ricordo dal sindaco Valerio Vesprini. "Avevo appena due anni quando ho trascorso le prime vacanze con i miei a Porto San Giorgio – racconta –. Dal 1974 sono sempre venuto qui perché mi sono trovato molto bne, anche dal punto di vista dell’accoglienza, ci siamo sentiti come in una grande famiglia”. Così il signor Alessandro Lana ha ricordato mercoledì scorso al sindaco Valerio Vesprini il suo legame con la città di Porto San Giorgio che è stato ’certificato’ con la consegna di una targa ricordo avvenuta nel municipio. Di solito – ha aggiunto Lana – trascorriamo un mese qui. Conosciamo molto bene la città, a cui siamo affezionati, e abbiamo visitato pure il territorio trovandolo bello ed interessante con le sue specificità. Anche mia moglie che viene da vent’anni con me è d’accordo con le mie dichiarazioni. Insomma ci troviamo benissimo. Mia figlia, 16 anni ininterrotti di presenze insieme a noi, vorrebbe tatuarsi le coordinate geografiche della città di Porto San Giorgio, tanto anche lei le si sente attaccata".

Il sindaco Vesprini ha ringraziato i signori Lana per la fedeltà e per le belle parole spese per la sua e per i sangiorgesi, augurando altrettanti anni di loro felici soggiorni a Porto San Giorgio.