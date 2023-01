"Il mio monumento senza pace Chiedo aiuto al sindaco"

Le storie vissute sono ricordo in chi è ancora in vita mentre il monumento vuole essere un simbolo indelebile nel caso specifico del luogo dove gli amici de ’Lu Stradò’, quartiere nord della città, hanno condiviso epoche. Lo sostiene Giuliano Bisconti che ha realizzato quell’opera, che vuole essere un monumento, in cui ci sono le impronte in bronzo e le firme degli amici. Una struttura realizzata e posizionata col permesso dell’amministrazione comunale ma che non sembra trovare pace: fino ad un anno e mezzo fa si trovava sul lato opposto della strada, accanto all’altro simbolo de ’la fontanella’, all’ombra di un albero. Poi la costruzione della pista ciclabile l’ha sfrattata relegandola a terra sopra l’asfalto. "Avevo ricevuto la promessa dall’ex sindaco Nicola Loira che sarebbe stata sistemata, protetta con del travertino – racconta Bisconti – ma purtroppo non si fatto nulla. Poi ho chiesto un incontro per parlarne e trovare una qualche soluzione al nuovo sindaco Valerio Vesprini ma, per ben due volte è stato rinviato. La cosa dispiace non solo a me, ma anche tanti abitanti del quartiere. Spero che il 2023 sia l’anno del ritrovato decoro per questo simbolo di quartiere".