"Il Mobility Hub sarà operativo entro l’estate"

Che farne del mobility hub? La struttura sulla quale ha sollevato l’attenzione il Pd con una interrogazione consiliare, è quella che sorge lungo via Mameli, in corrispondenza del lato posteriore della stazione ferroviaria, costata 176mila euro (80 di finanziamento regionale, il resto risorse comunali) e che doveva fungere da hub per noleggio, riparazione e deposito di biciclette elettriche. La velostazione è stata ultimata lo scorso marzo, "tra giugno e agosto sono state realizzate ulteriori opere non previste nel progetto originario, (collegamenti alla rete idrica ed elettrica vista la presenza di un locale adibito a bagno). Nel frattempo, l’amministrazione si è attivata per capire come poter gestire il Mobility Hub e come determinare l’affido in concessione dei relativi servizi che non possono essere gestiti direttamente dall’ente, stando l’esiguo numero del personale. Il fatto è che individuare chi e come gestire quel servizio si è rivelato più complicato del previsto. Rispondendo all’interrogazione, il sindaco Massimiliano Ciarpella ha chiarito che "è intenzione dell’amministrazione rendere attivo l’hub e che, indipendentemente dei lavori in corso nella prospiciente area ex Serafini (che potrebbero ridurre l’appeal di un eventuale soggetto interessato), intendiamo renderlo operativo per la prossima primavera estate". Il fatto è che ci sono dei limiti giuridici relativi all’affidamento della gestione che potrebbe avvenire con una procedura negoziata consultando almeno 10 operatori, partendo da un valore della concessione che, di fatto, non è possibile stabilire non essendoci uno storico.

Per di più è indispensabile una certificazione che non ha né il Comune, né la Provincia, né la Regione e l’Anac ha confermato che altre procedure non sono ammesse. Un’impasse destinata a restare tale se non sopraggiungono modifiche normative. "Abbiamo cercato di temporeggiare in attesa di auspicabili modifiche normative che ci consentano di uscire da questa impasse. Tuttavia, non volendo disperdere l’investimento e, anzi, volendo valorizzare quell’area, anche in prospettive futura, stiamo valutando la possibilità di affidare il servizio, in via sperimentale per un periodo limitato. L’ipotesi – ha concluso Ciarpella - è di considerare la struttura come un bene commerciale a tutti gli effetti. Per questo, non dovesse sopraggiungere una modifica normativa potremmo valutare un affidamento sperimentale".

