Il molo parasabbia scompare dai radar

La realizzazione di un intervento strutturale è stata sempre considerata la migliore delle soluzione per limitare l’insabbiamento che correnti e mareggiate provocano all’imboccatura del porto, riducendone i fondali e rendendolo inagibile, con la conseguente necessità di continui e costosi dragaggi. Ebbene una tale ipotesi appare scomparsa dall’agenda dell’Amministrazione e della politica. Nei giorni scorsi si è discusso di insabbiamento e dragaggio in un incontro che il sindaco, Valerio Vesprini, e l’assessore alla pesca, Fabio Senzacqua, hanno avuto con rappresentanti dei diportisti e delle associazioni di categoria. Ma all’opera infrastrutturale considerata dai più decisiva per contenere il fenomeno dell’insabbiamento non si è fatto alcun riferimento, limitandosi il primo cittadino a far sapere che la Regione ha stanziato fondi per il dragaggio, che i relativi lavori saranno effettuati alla fine di quest’anno e che in caso di necessità si sarebbe provveduto allo spostamento della sabbia, cioè toglierla dall’imboccatura e depositarla in un’altra area prossima di mare. Un sistema che non esige l’esecuzione delle lunghe e costose analisi necessarie in caso di asportazione della sabbia: "La Regione ha stanziato 750.000 euro per il dragaggio relativo alle annualità 2023 e 2024" precisa il consigliere regionale, Marco Marinangeli, che segue da vicino il problema e solo qualche mese fa si esprimeva in questi termini: "Stiamo lavorando con tutta la filiera di governo, a partire dall’amministrazione Vesprini, perché sia finanziato uno studio funzionale e strutturale che risolva il problema dell’insabbiamento". Adesso non ne parla più. Eppure nel programma triennale 2021-23 delle opere pubbliche compare la “Realizzazione di barriere parasabbia nel porto per una spesa di 500.000 euro”. Null’altro si specifica, però si è sempre detto e ripetuto che consisterebbe nella costruzione di un pennello, o moletto parasabbia con il compito di contenere l’accumulo di sabbia riducendo il numero di dragaggi con risparmi economici non indifferenti. Il pennello dovrebbe sorgere parallelo all’arenile e perpendicolare al molo nord del porto, da cui svilupparsi per 50-60 metri verso nord. Contemporaneamente alla costruzione del pennello si dovrebbe smantellare quello esistente perpendicolare all’arenile all’altezza dello chalet Tropical, riusando i suoi massi per la nuova infrastruttura.

Silvio Sebastiani