Il mondo dello sport piange Giovanni Stortini

La notizia della scomparsa di Giovanni Stortini, 65 anni, ha gettato un velo di tristezza in città, soprattutto nel mondo dello sport elpidiense. Stortini è stato vinto da una malattia che non gli ha lasciato scampo. Di lui resta l’immagine "di un bravo ragazzo, con cui ho condiviso momenti di sport, di scuola, di profonda e bella amicizia. La sua morte ci lascia tutti addolorati" le parole di Enzo Farina, come amico oltre che come assessore allo sport. Stortini è stato un protagonista del calcio elpidiense negli anni ’80. Una passione, quella per il calcio, che lo ha animato anche quando non ha giocato più, seguendo anche l’attività del figlio, Jacopo, anche lui giocatore.

"L’Atletico Calcio Porto Sant’Elpidio si unisce al dolore per la scomparsa di Giovanni Stortini – il saluto della società sportiva – storico mancino degli anni ’80". Tante le dimostrazioni di vicinanza e di cordoglio arrivate alla moglie Simona, ai figli Niccolò e Jacopo. I funerali sono stati fissati per oggi, alle ore 15, nella chiesa della Santissima Annunziata.

