’Il mondo storto’: domani Renzi presenta il libro

Dal Teatro per ragazzi e non solo, recitato, scritto, pensato, portato anche nel mondo, ad un nuovo libro. Marco Renzi, regista, autore, attore, scrittore, noto per la lunga e consolidata esperienza nel teatro per i più piccoli, per la tante piazze allestite per far vivere la magia del teatro, per la tante atmosfere da sogno che con i suoi spettacoli regala, oltre che organizzare come direttore artistico rassegne di successo, torna a scrivere per raccontare non il suo sguardo del mondo ma lo sguardo del mondo. Domani alle 17 al Caffè Letterario di Piazza del Popolo, in collaborazione con la Biblioteca Spezioli, presenterà il suo nuovo libro dal titolo Il Pianeta Storto, dialogando con la giornalista Anna Rita Principi. "Questo libro – scrive nell’introduzione - racconta di incontri con la miseria in varie parti del mondo, di popoli che non hanno nulla se non la preoccupazione di trovare ogni giorno qualcosa da mangiare, racconta della guerra, dei suoi costi inauditi e dell’incapacità del genere umano di liberarsene. Lo fa attraverso un’esperienza molto particolare, quella di Teatri Senza Frontiere, un progetto nato nel 2010 che ha consentito ad un gruppo di operatori del teatro italiano di incontrare, attraverso lo spettacolo, una moltitudine di situazioni che stentiamo a credere possano far parte dello stesso mondo in cui viviamo ogni giorno".