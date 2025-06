Il Montegranaro Calcio festeggia lo storico scudetto degli Allievi

Ricordi e commozione hanno fatto da cornice alle celebrazioni del Montegranaro calcio campione d’Italia. Era infatti il 28 giugno del 2000 quando a Marsala i ragazzi con la casacca gialloblù della categoria allievi, allenati da mister Nello Viti, alzarono al cielo lo scudetto dopo la finalissima contro la Sestese, vinta per 3 a 1. Quegli stessi giocatori si sono ritrovati insieme 25 anni dopo ieri, sul sintetico del Cesare Berdini per festeggiare ancora una volta quello che è stato un traguardo storico.

Sotto gli occhi del sindaco Ubaldi, dell’assessore allo sport Gismondi e di tanti altri dirigenti e genitori, oggi diventati nonni, i calciatori con il tricolore sul petto hanno sfidato una rappresentativa del Montegranaro Calcio. Per la cronaca la partita è terminata 4 a 2 per i campioni d’Italia ma la giornata è terminata tra abbracci e occhi lucidi nel ricordo delle persone che non ci sono più: Luca Tomassini, Giuseppe Temperini, Cesare Berdini e Noris Millevolte.

Ecco i protagonisti di quell’impresa storica: Samuele Isidori, Diego Pennente, Daniele Sgammini, Luca Marzetti, Giacomo Astolfi, Carlo Damen, Alberto Centanni, Roberto Rossetti, Manuele Ramadori, Christian Canullo, Mirko Moretti, Marzio Ottaviani, Andrea Mazza, Mauro Balestrini, Derrik Zampetti, Marco Zengarini, Andrea Oro, Ivan Lanciotti, Marco Farabollini, Luca Tomassini, Matteo Della Valle.