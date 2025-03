Il Monturano resta in dieci. E l’Osimana ne approfitta

Monturano Campiglione 0Osimana 2

MONTURANO CAMPIGLIONE: Monti (35’ st Santoni); Wahi, Ruggeri, Muzi, Fabi (23’ st Morelli); Iulitti, Curzi (23’ st De Carolis), Santarelli L.; Baiocco (35’ st Ercoli); Cheddira (23’ st Palestini), Russo. All. Cuccù.

OSIMANA: Santarelli E.; Patrizi, Marchesini, Mosquera (62’ Borgese); Falcioni, Bambozzi (30’ st Calvagioni); Falcioni, Micucci (1’ s.t. Mercanti), Fermani; Triana Canas (44’ st Modesti); Mafei, Alessandroni (32’ st Gigli). All. Labriola

Arbitro: Elia di Ostia Lido

Reti: 25’ st Alessandroni, 28’ st Mafei

Note – Espulso al 13’ st Iulitti per doppia ammonizione.

Ancora una battuta d’arresto casalinga per il Monturano che cede contro l’Osimana e vede la sua classifica farsi sempre più difficile. I locali partono bene e già al 5’ Cheddira dal limite chiama al lavoro Santarelli E. Il Monturano è propositivo e al 26’ un bel diagonale dal limite di Russo termina di poco a lato, risponde l’Osimana con Alessandroni che viene fermato da Monti in collaborazione con Wahi. Buona opportunità al 41’ quando Russo dal dischetto trova il pertugio per Cheddira, diagonale di poco fuori.

La ripresa si apre con un’occasione per l’Osimana, Mafei ruba il tempo a Muzi e va al tiro, palla alta. Replica Baiocco che si libera in area, Santarelli controlla a terra. Al 13’ Monturano in dieci per l’espulsione di Iulitti. L’Osimana ne approfitta subito e al 25’ si porta in vantaggio: cross per Alessandroni che spizza di testa e, complice forse un tocco della difesa, la palla finisce in rete. Passano solo tre minuti e arriva il raddoppio di Mafei che batte Monti con un preciso diagonale. Il Monturano prova a reagire con Russo che al 33’ vede la sua conclusione ribattuta della difesa, quindi in azione personale salta un avversario, ma trova una deviazione decisiva della difesa. Nel recupero Palestini al tiro, respinta del portiere e tentativo al volo di Ercoli che termina oltre la traversa.