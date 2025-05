Il Moto Giro d’Italia in piazza del Popolo

Transito della sesta tappa del Moto Giro d’Italia 2025 (da San Benedetto a Pesaro di 254 chilometri) in Piazza del Popolo a Fermo. Appuntamento domani, dalle 10, attesi più di 150 iscritti che arriveranno da tutto il mondo: Argentina, Olanda, Inghilterra, Scozia, Australia, Francia, Spagna, Germania, Belgio, Stati Uniti, Svezia, Turchia, Nuova Zelanda, Canada, Italia. L’evento è una manifestazione amatoriale non competitiva, a carattere Internazionale, è giunta alla 34° esima edizione e commemora i cento anni del Moto Club di Terni, che lo organizza, intitolato a Libero Liberati e Paolo Pileri, ha il patrocinio della Federazione Motociclistica Italiana e della Federazione Internazionale, per il transito in città del Comune di Fermo, la collaborazione del Motoclub Ippogrifo di Fermo e di Royal Pat. La carovana arriverà a Fermo proveniente da Lapedona. E’ partita lunedì 19 maggio da Pesaro e sta attraversando le Marche e l’Umbria. Parole di apprezzamento per questa ulteriore occasione di promozione per la città sono state espresse dal sindaco Paolo Calcinaro, dal vice sindaco Mauro Torresi e dall’assessore allo sport Alberto Scarfini che hanno sottolineato la valenza sportiva ma soprattutto la possibilità di far conoscere Fermo attraverso una manifestazione internazionale attraverso i partecipanti. Fermo non è nuova a eventi motoristici di rilievo, non solo itineranti, ed ha ringraziato il Moto Club Ippogrifo per l’attività che svolge nell’impianto di Monterosato.