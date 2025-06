Il Mundial Beach darà ancora spettacolo

Lo spettacolo del calcio sulla spiaggia in un’arena affacciata sul mare, 6 nazionali, tanti campioni, solidarietà, danza, spettacolo e figurine: tutto questo sarà la 15esima edizione del Mundial Beach, Trofeo Linea Oro Gioielleria e Calzaturificio Les Femmes, dal 15 al 19 luglio. Quest’anno, cambia ancora la location: l’arena sarà installata all’altezza della quadrata sul lungomare centro. "La città e il beach soccer rinnovano un legame che va avanti da 15 anni" commenta il sindaco Ciarpella. Agostino Renzi, alla guida del comitato organizzatore illustra le novità: "L’arena sul mare che proporremo anche quest’anno, ha pochi uguali sul litorale adriatico. Ringrazio i main sponsor (Cna, Macap, Linea Oro e Les Femmes, Fondazione Carifermo). Per il sociale, abbiamo coinvolto i Vip BlaBla Clown che offriranno intrattenimento al beach soccer village e saranno protagonisti di una partita solidale con una squadra dell’Anthropos. Il quadrangolare ‘amateur’ vedrà in campo amministratori locali, Cna, sommelier e new entry, il team di Polpette e Pampero. Confermata la serata dedicata alle scuole di ballo, con un ringraziamento a Gabriella Tosoni e Rachele Fiorini". Organizzatore del beach soccer è l’ex calciatore Maurizio Iorio: "Porto Sant’Elpidio rappresenta il fiore all’occhiello del nostro tour. Quest’anno ci saranno Italia, Brasile, Croazia, Albania, Lussemburgo e Svizzera. Dopo tanti anni con Sky, quest’anno passiamo su Dazn". Ospite speciale: Gianni Bellini, il più grande collezionista di figurine di calciatori al mondo.