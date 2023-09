Il Murri rialza la guardia sul Covid: "Tanti problemi alle vie respiratorie"

Il Covid c’è, torna mutato e ha ancora bisogno di noi per circolare. Si è alzata la guardia all’ospedale Murri dove si sono registrati alcuni focolai nei reparti, subito isolati, due i pazienti ricoverati a malattie infettive ma parecchie sono le richieste di assistenza al pronto soccorso proprio legate a patologie respiratorie. La macchina organizzativa dell’Azienda sanitaria locale si è messa in moto, la direttrice sanitaria Simona Bianchi spiega che per ora siamo nella fase della prudenza: "La situazione è sotto controllo ma abbiamo ripreso a raccomandare la mascherina chirurgica per chi accede, per il personale, per i pazienti immunodepressi, per i fragili. È chiaro che un potenziale accesso di un paziente Covid, penso al pronto soccorso, finisce per allungare i tempi di presa in carico, i sanitari devono proteggersi, dobbiamo separare i percorsi. Per ora la programmazione e l’organizzazione dei reparti non cambia, la raccomandazione per tutti è di rivolgersi al pronto soccorso solo in caso di complicanze". Si tratta per lo più di persone fragili, gli anziani, chi ha difficoltà respiratorie, una situazione che potrebbe destare preoccupazioni se non si fa attenzione: "Lo scorso fine settimana quattro pazienti positivi al Covid al pronto soccorso hanno allungato molto l’attesa di tutti, spiega il direttore generale Gilberto Gentili, è chiaro che il rischio è che si possano allungare anche le liste di attesa per gli interventi da effettuare in assoluta sicurezza. Non dimentichiamo che abbiamo un solo ospedale e non si può rischiare di avere attività bloccate". La soluzione è sempre nella campagna vaccinale in partenza, il responsabile del dipartimento di prevenzione Giuseppe Ciarrocchi spiega che è già il tempo di coprirsi col vaccino, combinato con quello contro l’influenza che pure torna aggressiva.

"Oggi sappiamo che possiamo gestire il virus, sappiamo degli accorgimenti di igiene, dalla mascherina al lavaggio delle mani al distanziamento, misure banali che per le persone fragili diventano fondamentali. Poi c’è il vaccino che, come quello influenzale, deve essere annuale, perché il virus muta, le varianti cambiano con noi, dobbiamo farci trovare pronti". La prima fase della campagna di vaccinazione è in mano ai medici di medicina generale e ai pediatri, si parte il 13 settembre, Covid e influenza si possono vaccinare insieme. La copertura per l’influenza è offerta gratuitamente agli over 60, alle persone con patologia, ai bimbi dai 6 mesi ai sei anni. Il vaccino influenzale sarà distribuito in 35 mila dosi, 15 mila dosi andranno ai farmacisti che hanno aderito alla campagna di vaccinazione. Per il Covid la vaccinazione è consigliata soprattutto a chi non ha mai fatto il vaccino, a chi si è vaccinato da oltre 3 mesi, alle persone over 60, ai fragili, ai dipendenti che non possono interrompere il loro impegno, i sanitari, le forze di polizia, potenzialmente per tutti: "Non ci sono controindicazioni alla vaccinazione, spiega Ciarrocchi, abbiamo vaccinato nel mondo una enorme fetta di popolazione e non ci sono statistiche che indicano aumenti di eventi collaterali nefasti. Dobbiamo dimostrare di aver capito la lezione della pandemia, di non aver dimenticato quella guerra, di poter affrontare le nuove sfide che ci saranno sempre, legate a pandemie che non si fermeranno".

Angelica Malvatani