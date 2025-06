Il Museo delle tradizioni paesane prende forma

Prende sempre più forma concreta il progetto della realizzazione del ‘Museo delle tradizioni paesane’ a Montottone, dove è imminente l’opera di riqualificazione interna dell’antico forno comunale. Si tratta del luogo storico dove anticamente tutti i paesani si recavano per la cottura del pane, così come si recavano nella vicina fontana pubblica, necessaria per il rifornimento di acqua potabile. Ad oggi, il percorso del museo, vede ultimate le riqualificazioni della fontana comunale, del laboratorio pubblico di ceramica e dello spazio esterno dell’antico forno. Tassello mancante è infatti la ristrutturazione della parte interna dell’antico forno, per la quale il Comune ha ottenuto il finanziamento che ha permesso di proseguire verso l’iter procedurale attualmente in fase di affidamento dei lavori. "Siamo alla sottoscrizione del contratto di esecuzione dei lavori, il cui termine è previsto entro il prossimo settembre – commenta il sindaco Gianni Carelli –. La realizzazione del ‘Museo delle tradizioni’ è un progetto avviato anni fa, con l’intento di ripristinare i luoghi che erano il fulcro della vita di comunità, per farne memoria e orgoglio da tramandare alle generazioni future, oltre ad attrattiva turistica dal momento in cui questi luoghi raccontano la nostra identità e storia".

Paola Pieragostini