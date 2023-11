Il Natale si festeggia ’Nel Regno del ghiaccio’

Il cartellone natalizio batte un po’ la fiacca sia per quanto riguarda la predisposizione degli eventi che per ciò che concerne l’interesse. Fermo restando che non è stato ancora del tutto definito, da quello che emerge sembra di poter dire che sarà un Natale senza novità e piuttosto povero. L’assessore al commercio e turismo, Giampiero Marcattili, spera di riuscire a presentarlo nelle linee essenziali domenica prossima, in occasione della fiera di autunno. Una manifestazione che richiamerà tantissima gente che Marcattili spera di invogliare a tornare durante il periodo natalizio: "Il programma ricalca in linea di massima quello dell’anno scorso". Lo ha fatto presente lo stesso assessore Marcattili ai rappresentanti delle associazioni di categoria ed ai commercianti con cui si è incontrato, insieme al sindaco Valerio Vesprini, per far conoscere loro il progetto che l’amministrazione intende attuare. Intanto come nel 2022 il Natale si caratterizzerà con un tema specifico a cui tutti in città dovranno uniformarsi a cominciare dai commercianti con l’addobbo delle vetrine perché la città sia più bella ed accogliente. Il tema è “Il regno del ghiaccio”. L’anno scorso era “La storia dello schiaccianoci”. In merito al resto, verrà confermata la via dei presepi nel borgo antico, la mostra dei presepi artistici nella sala Castelllani, in Corso Porto San Giorgio (di fronte al teatro) e, allestito nella chiesa del crocifisso a cura della signora Renata Ficiarà, lo scenografico presepe “biblico” che, oltre alla natività, rappresenta i momenti più salienti della vita di Gesù. Si compone di oltre 800 statuine e di circa 320 meccanismi ed occupa una superficie di 160 metri quadri. La gente fa la fila per poterlo visitare. L’assessore assicura, inoltre, che molta attenzione verrà posta nella scelta dell’illuminazione, con un gioco di luci sulla facciata della chiesa di San Giorgio Martire, le luminarie caratterizzeranno la passeggiata dei viale don Minzoni, in cui verrà allestita anche un’area selfie a tema “Regno del ghiaccio”. In piazza Matteotti luci fredde, stalattiti, personaggi della Disney, Babbo Natale, la giostra e l’igloo. Sul viale Buozzi alcune casette di legno del villaggio di Natale. L’associazione Pro Loco è pronta a dare una mano all’amministrazione, ma di suo quest’anno non proporrà nulla. D’altra parte non ha budget da investire e non si può pretendere che, oltre alla “forza lavoro” gratis dei suoi volontari, tiri fuori pure soldi dalle proprie tasche.

Silvio Sebastiani