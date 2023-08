Il nodo credito d’imposta Le imprese alzano la voce

di Vittorio Bellagamba

Il credito d’imposta si sta trasformando in un vero e proprio boomerang per le imprese. "Un pericoloso déjà-vu – ha detto in proposito il presidente della sezione calzaturieri di Confindustria Fermo nonché vice presidente nazionale di Assocalzaturifici Valentino Fenni – e gli imprenditori, un anno dopo, sono di nuovo di fronte a un nemico che ha un nome un cognome: credito di imposta".

Un grave problema che non interessa solo i calzaturieri come ha sottolineato Fabrizio Luciani presidente di Confindustria Fermo: "Non riguarda solo la moda, parliamo di ogni settore che investe in ricerca e sviluppo e non viene più riconosciuto meritevole di contributo da parte del Ministero. Ad agire è l’Agenzia delle Entrate che un anno fa con una circolare avvisò le imprese sul fatto che avrebbero dovuto restituire quanto ottenuto in maniera, per loro, impropria". Le aziende che hanno investito in innovazione ottenendo, nel pieno rispetto delle normative di riferimento, i crediti d’imposta ora devono restituirli. "Ci sono aziende che in media dovrebbero restituire decine di migliaia di euro, ma alcune superano il mezzo milione. Stando alla comunicazione dell’Agenzia, entro novembre devono restituire quel 20% annuo di credito d’imposta sulle spese sostenute e documentato che invece ogni impresa credeva garantito".

Il presidente dei calzaturieri si è confrontato negli ultimi giorni con la presidente di Assocalzaturifici, Giovanna Ceolini, e l’assessore regionale Andrea Maria Antonini. "L’impegno è comune – ha aggiunto Valentino Fenni – e Antonini ha partecipato al Tavolo della Moda nazionale. Ci eravamo parlati prima che andasse a Roma e ha avuto così modo di sollevare la questione direttamente al ministro. Ha avuto garanzie, ma bisogna essere realisti, per coprire il credito d’imposta di ogni settore servono ingenti risorse. Quindi prima di dire ‘grazie’ al Governo dobbiamo attendere. Ma la volontà politica ci sarebbe". Come stanno reagendo le associazioni del sistema moda? "Da Assocalzaturifici è partita una formale richiesta al ministro per il Made in Italy Urso e al vice Valentini chiedendo una soluzione rapida e certa. Bisogna definire in maniera chiara quali sono gli investimenti legati alla protipazione e alla modellistica finanziabili, già dai prossimi bandi, e non penalizzare chi in buona fede ha investito negli ultimi anni. Il problema – prosegue Fenni – sono come sempre le risorse. Che se non trovate finiranno peer colpire in maniera inesorabile in primis i calzaturieri che avevano investito fette del budget annuale". Per il momento l’unico dato positivo è lo slittamento della data, procrastinata al 30 novembre, per la restituzione delle risorse di cui le aziende hanno usufruito in maniera non regolare, stando a quanto definisce la circolare dell’Agenzia delle Entrate su mandato dell’allora ministero dello Sviluppo economico, oggi del Made in Italy.

"Insieme – ribadisce Luciani – voglio sperare che potremo raggiungere dei risultati utili alle aziende. L’assessore Antonini è in prima linea, l’asse Regione-Governo non è mai stato così forte". Gli imprenditori attendono. "Intanto continuiamo a fare il possibile per i nostri associati. Per questo, nei prossimi giorni abbiamo chiesto un appuntamento alla sottosegretaria al Mef Lucia Abano per approfondire la questione". La richiesta resta una: annullare i procedimenti, non solo sospendere i pagamenti. "Si rischia di trasformare in una punizione chi ha investito nel futuro", conclude il presidente di Confindustria Fermo.