Il nodo delle infrastrutture: "Meglio arretrare l’autostrada. Valle del Tenna dimenticata"

Fermo paga ritardi ingiustificati sul piano delle infrastrutture e nemmeno le promesse fatte recentemente dalla Regione possono colmare la distanza con gli altri territori. È netta la condanna di Alberto Palma, presidente della Carifermo, che interviene però a titolo personale, anche come memoria storica del fermano e uno dei ‘padri’ della provincia di Fermo: "Stupisce leggere sui media locali, in questi giorni, dichiarazioni compiaciute degli assessori regionali Antonini e Baldelli su opere viarie dalle quali verrebbero positive ricadute anche per il Fermano. Niente di più lontano dal vero. Potrebbe dipendere dalla scarsa (o nulla) conoscenza, da parte dei due assessori, della secolare arretratezza viaria del Fermano. Tuttavia ritengo più grave la supina acquiescenza con cui il fuorviante loro messaggio sembra accettato da quasi tutte le rappresentanze politiche del Fermano, ad ogni livello". Palma spiega che il tracciato sulla costa dell’A 14 è stato un errore fin dalle origini, pagato dal fermano più che da altri in termini di eccessivo carico sulla costa ed assenza di sviluppo nelle sue aree interne, a causa di un’inadeguata viabilità a "pettine" sulle valli del Tenna e dell’Aso: "A questi problemi, annosi ed evidenti, il mero allargamento a 6 corsie dell’autostrada non porterà alcuna soluzione. Ma tant’è: l’allargamento probabilmente si farà e dovremo sobbarcarci ancora dieci anni dei relativi lavori, proprio ora che stanno per terminare finalmente quelli di manutenzione. Non varrebbe allora la pena di riflettere meglio sull’opportunità di un arretramento autostradale, tanto più visto che anche l’alta velocità ferroviaria dovrà seguire un nuovo tracciato più interno?". Pensa anche alla Mezzina Palma che avrebbe dovuto collegare Ascoli alla parte settentrionale dell’allora suo territorio provinciale, ma è rimasta una chimera: "Oggi, guarda caso, ci si attiva per rimediare solo nel tratto di Offida mentre non si procede per il completamento nel tratto centrale mancante, quello che sarebbe di indubbia maggiore utilità, come pure per i lavori di manutenzione indispensabili tra Campiglione e Casette d’Ete".

Secondo Palma a mancare è anche una prospettiva reale di una moderna viabilità sulla valle del Tenna, colonna vertebrale di questo territorio costretto tuttora a gravare sulla vetusta Faleriense, un tempo statale ma oggi di fatto degradata quasi a strada urbana, incapace di sopportare il gran traffico che vi scorre a fatica: "Solo un pochino meglio sta la Valdaso, comunque bisognosa di adeguamento in più tratti. La "pedemontana" che attraverserà Amandola sarà senz’altro un’ottima cosa di cui beneficeranno le aree più interne ma non può certo bastare quale unica effettiva risposta alle gravi urgenze di ammodernamento della viabilità complessiva del Fermano, le cui carenze non hanno eguali in altri territori delle Marche". Secondo Palma a pesare ai danni del fermano è la mancanza di un assessore fermano in giunta regionale per cui urge oggi un risveglio civico, una maggior presa di coscienza e un approfondimento su queste tematiche di importanza vitale.