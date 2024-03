"Il nostro progetto nato da quelle arie immortali"

Non parla mai volentieri di se stessa Maria Chiara Leonori, più abitata a fare che a celebrarsi, lei che è l’anima appassionata della biblioteca fermana. Stavolta è suo il nome che sta sulla copertina.

Maria Chiara, come nasce un libro illustrato dedicato alle donne della lirica?

"In realtà dentro c’è la storia mia e di Elena che era piccola quando le facevo ascoltare le arie che amo, in macchina, coi cd. Appassionata di disegno, a casa mi chiedeva dei vestiti, di com’era fatta Carmen, di come aveva i capelli Tosca. Da quei disegni è nato il nostro viaggio". Poi è arrivata anche la complicità di Olimpia.

"Olimpia è anche lei famiglia, per noi, era la baby sitter di Elena e le trasmetteva il suo amore per la musica, dunque alla fine questo lavoro è nato a sei mani. È stato un modo per stare insieme, per ricordare l’infanzia bella che Elena ha avuto, per ritrovare quelle emozioni".

In questi mesi ci sono state molte presentazioni, la città ha accolto benissimo questo lavoro tutto al femminile, dedicato anche a una persona importante che non c’è più. Maria Chiara è la moglie di Piero Ferracuti, preside del liceo classico scomparso prematuramente qualche mese fa.

"Devo dire che ogni passaggio è stato dedicato a chi non c’era e avremmo voluto che ci fosse. Rivedere tanti volti amici che condividevano con noi le emozioni per questo lavoro ci ha fatto bene al cuore, è stato un abbraccio vero. Quello che volevamo con questo libro era far godere ad altri quello che aveva incontrato Elena quando era piccola, per raccogliere semi ci vuole velocità, semplicità, abbiamo cercato di tradurre nello stile e nelle immagini una storia di donna di una intera opera, per farne una cosa semplice ma comunque seria e importante. Quando lo abbiamo presentato per la prima volta era capitata la storia tremenda di Giulia Cecchettin, è diventata una riflessione per lei e per tutti, ripensando a queste morti fatali, parlando di eroine che hanno vissuto e sono morte, rimettiamo al centro una storia civile universale femminile". Donne in situazioni di vita comune, Aida divisa tra il padre e l’amore segreto, come capita alle eroine nei film, perché alle donne tocca scegliere, sempre, e provare a salvarsi.

a. m.