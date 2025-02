"Ho letto con attenzione ed interesse quanto dice il sindacato autonomo di polizia Sap (pagina di fianco, ndr) della questura di Fermo firmato dal segretario provinciale dello stesso sindacato, Alessandro Patacconi: in sostanza una specie di resoconto delle attività svolte e delle proposte avanzate per migliorare l’efficienza e l’efficacia del servizio". Il sindaco di Porto San Giorgio Valerio Vesprini sostiene di condividere diverse considerazioni di quelle espresse dal sindacato, tra le quali la necessità di dotare la questura fermana di un numero adeguato di personale per un organico sempre in deficit: "Da questo punto di vista – concorda il sindaco con il sindacato – ultimamente la situazione è un po’ migliorata ma il numero degli agenti è ancora insufficiente alle necessità del territorio". A questo proposito Vesprini fa sapere che, come sindaco, appoggerà senza dubbio la richiesta di adeguamento del personale della polizia. Poi dà atto con soddisfazione che la stessa polizia, i carabinieri, la finanza sono sempre intervenuti in caso di necessità e anzi di concerto con la prefettura di Fermo hanno sempre organizzato dei servizi ad hoc, anche interforze, nelle zone sensibili di Porto San Giorgio specie al centro dove ci sono la stazione ferroviaria e la fermata dell’autobus. Secondo lui ci deve essere una stretta collaborazione tra le istituzioni e le forze dell’ordine i comuni tramite investimenti che possono aiutare le forze dell’ordine, quindi le telecamere. Da ultimo Vesprini si trova d’accordo con il sindacato nel sostenere che per ciò che riguarda il numero di reati la situazione nel fermano è sì da attenzionare ma non drammatica, precisando che nell’ultimo anno c’è stato un "aumento di denunce di reati", che non è la stessa cosa di "aumento di reati". Sic et simpliciter.

Silvio Sebastiani