Il nuovo cantiere in centro. Ascensori, via ai lavori

Cantiere in allestimento per dare il via ai lavori degli ascensori che collegheranno via Mazzini con il Girfalco. La prima cosa che è saltata all’occhio di chi è solito frequentare il Girfalco è che il progetto costerà l’abbattimento di un pino ma il sindaco Calcinaro rassicura: "Nel nuovo progetto di ripiantumazione sarà sostituito il pino abbattuto e saranno previste anche nuove e ulteriori alberature importanti. Siamo riusciti a recuperare, sempre al Girfalco, un cedro dato da tanti già per spacciato e che ogni anno spendiamo alcune migliaia di euro per monitorare, per evitarne l’abbattimento, l’albero più alto, quello accanto alla Casina". Alberi salvi, dunque, l’ascensore dovrà essere, nelle intenzioni degli amministratori, un volano per far apprezzare sempre di più e meglio il parco della città che tra l’altro a breve avrà dei lavori di sistemazione. Per l’opera di risalita Fermo ha ottenuto un finanziamento di un milione e 300 mila euro dopo aver partecipato lo scorso anno ad un bando regionale, cui sono risultati vincitori pochi Comuni delle Marche. Il costo dell’intervento è di un milione e 675 mila euro. Nell’iter procedurale è stato anche acquisito il parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata. Dopo l’espletamento della gara ad aggiudicarsi i lavori è stata la ditta Mannocchi di Montalto delle Marche. Verrà realizzato un impianto che partirà da via Mazzini, davanti al teatro e arriverà al Girfalco fra il monumento e lo chalet. Si tratta di una risalita verticale meccanizzata, costituita da due ascensori interrati, a collegamento tra via Mazzini ed il soprastante Piazzale del Girfalco, con il superamento del dislivello. Aggiunge ancora Calcinaro: "Sarà un’opera di grande importanza per poter fruire del Girfalco, per la pedonalizzazione e per ridurre a zero la carrabilità ed il parcheggio: avere una risalita meccanizzata in questi punti significa mettere insieme l’accessibilità con la cura per l’accoglienza turistica. Tutto questo insieme ad una rivisitazione di tutto il parco, in una progettualità prevista nel progetto degli Iti Urbani 2". Per l’assessore ai lavori pubblici Ingrid Luciani si tratta di un sistema di accessibilità e di percorsi della mobilità sostenibile già messi in atto nel centro storico di Fermo, "integrati con i servizi di trasporto pubblico e con i parcheggi, a cui si sommano anche i fondi regionali Pums che ci sono stati riconosciuti in questo ambito".