Il nuovo direttivo della Pro Loco

Nuovo direttivo per la Pro Loco di Fermo, si riparte con l’attività di promozione e valorizzazione della città di Fermo con Gaudenzio Santarelli che è stato eletto presidente, Nella serata di lunedì 19 maggio si è tenuta la riunione per il rinnovo delle cariche della Pro Loco di Fermo. Santarelli raccoglie il testimone da Claudio Lardani, presidente uscente, per guidare l’associazione in una nuova fase di impegno e crescita. Il neo presidente si prepara ad affrontare con entusiasmo e determinazione le sfide future, sostenuto da una squadra compatta e motivata. Il suo obiettivo sarà quello di proseguire nel solco tracciato, puntando allo stesso tempo su rinnovamento e innovazione per valorizzare ancora di più il ruolo della Pro Loco nella vita culturale e sociale della città. Il nuovo direttivo risulta così composto: vicepresidente Alberto Ragaini, segretario Barbara Bedin, tesoriere Martina Virgili, consiglieri: Domenico Nucci, Mattieto Natale, Alessandra Santarelli. "Un ringraziamento speciale va a Claudio Lardani per la dedizione e il lavoro svolto negli anni alla guida dell’associazione, spiega Santarelli, La sua scelta di continuare a offrire il proprio supporto rappresenta un importante valore aggiunto per il nuovo corso della Pro Loco. Con entusiasmo e spirito di servizio, il nuovo direttivo si impegna a portare avanti progetti, eventi e iniziative che rafforzino l’identità del territorio e il senso di comunità".