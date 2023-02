Il nuovo ‘Dog Park’ di Piane di Montegiorgio con annessa area fitness sarà consegnata alla popolazione entro la fine dell’inverno. Il cantiere era stato già avviato, ma si trattava di un doppio intervento che l’amministrazione sta seguendo e che proprio nei prossimi giorni vedrà l’avvio della seconda fase. L’operazione costata complessivamente circa 50.000 euro con risorse di bilancio, servirà a dotare l’area di Piane di Montegiorgio di nuovi servizi e aree di ritrovo per la popolazione come appunto il ‘Dog Park’ il secondo realizzato a Montegiorgio. "L’intervento interessava un terreno di proprietà comunale sito in via Archimede – spiega l’assessore ai lavori pubblici Alan Petrini – ed è stato suddiviso in due stralci. La prima parte riguardava la realizzazione di un muretto l’istallazione di una rete di recinzione pertanto abbiamo appaltato i lavori ad una ditta specializzata. Una volta ultimati abbiamo provveduto all’acquisto degli arredi: panchine, cestini, giochi per cani, attrezzature per attività fitness da svolgere all’aperto che saranno istallati prossimamente. Svolgere i lavori in forma separata ha fatto allungare leggermente i tempi di realizzazione, ma consegneremo le due opere entro la fine dell’inverno. Due aree una adiacente all’altra come il ‘Dog Park’ recitato e attrezzato e la nuova area fitness che saranno messe a disposizione". a.c.