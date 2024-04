Il nuovo film di Neri Marcoré non arriva nelle sale cittadine

In questi giorni, è nelle sale cinematografiche ‘Zamora’, primo film di Neri Marcorè in versione regista, oltre che attore. Bando all’adagio secondo cui ‘Nessuno è profeta in patria’, in città è grande l’attesa di poter vedere la pellicola realizzata da un elpidiense doc che, tra l’altro, sta girando l’Italia in lungo e in largo per promuovere la sua opera prima come regista.

Per questo non è passato inosservato, né poteva essere altrimenti, il fatto che al multiplex Giometti di Porto Sant’Elpidio questa pellicola non sia prevista nella programmazione. E il post è corso sui social, non senza sconcerto per quello che è stato interpretato quasi come uno sgarbo verso la città. In realtà, il film ‘Zamora’ non è presente in nessuna delle programmazioni degli 11 cinema targati Giometti tra Marche, Emilia e Toscana, non sono in quella di Porto Sant’Elpidio. Come conferma il patron del Gruppo, Massimiliano Giometti (di recente eletto alla presidenza dell’Associazione Nazionale Esercenti Cinema e Associazione Generale Italiana dello Spettacolo delle Marche). Di più Giometti preferisce non aggiungere su una scelta aziendale evidentemente legata a dinamiche del settore. In compenso, gli elpidiensi (e i fermani in generale) che abbiano la curiosità di vedere ‘Zamora’ possono approfittare della programmazione del Super8, a Campiglione di Fermo.

m. c.