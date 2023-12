Il nuovo libro di Aspesani

Si terrà oggi alle 21,30 nei locali del Museo della musica popolare sperimentale e dal mondo di Montegiorgio, allestito a palazzo Sant’Agostino, l’incontro di presentazione del nuovo libro di Dario Aspesani ‘Non sparate al pianista - la musica nel film muto’. Questo è il primo evento organizzato al Museo della musica popolare dopo la fortunata inaugurazione avvenuta lo scorso 2 dicembre. Oltre a Dario Aspesani interverranno all’appuntamento come ospiti Andrea Cardarelli in qualità di cinefilo e direttore del cinema ‘Sala degli Artisti’ di Fermo e in collegamento web dalla Toscana ci sarà Marco Di Grazia autore della prefazione del libro di Aspesani. Al termine della presentazione lo stesso autore svolgerà un breve conferenza musicale introduttiva sulla musica popolare. I tre approfondimenti etnomusicologici si svolgeranno a gennaio, febbraio e marzo del prossimo anno. Già per il 2024 oltre alle conferenze ci saranno altre presentazioni di libri a carattere musicale. L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione fra l’associazione Worldland, Comune di Montegiorgio a alcuni sponsor locali; il libro è disponibile per l’ acquisto on line su varie piattaforme. Ingresso libero

