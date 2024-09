Il nuovo museo dei giochi cerca sede

‘Uniamo le persone una mossa alla volta’ è lo slogan coniato dall’elpidiense Paolo Toffanello, fondatore di Telestreeti3 e grande appassionato di giochi da tavolo: "Ne ho 1500, per un valore di 80mila euro, alcuni dei quali risalgono a 30-40 anni fa – racconta – e la mia intenzione è di donare questa preziosa collezione privata al Comune per farne quello che ho indicato come ‘Museo del gioco da tavolo’, utilizzando un termine improprio di ‘museo’ perché in realtà vorrei che questi giochi venissero usati, non guardati". L’idea sarebbe di mettere a disposizione della cittadinanza uno spazio in cui scegliere tra gli innumerevoli giochi da tavolo "creando momenti di intrattenimento, di aggregazione, favorendo le relazioni personali oltre che lo sviluppo del pensiero analitico, la capacità di elaborare una sconfitta, di analizzare i propri errori" spiega Toffanello, evidenziando anche l’aspetto sociale e formativo del gioco. Finora la sua proposta non è stata tenuta in grande considerazione dall’amministrazione: "Sono rimasto deluso da questo atteggiamento, considerato che vengono sostenute tante altre associazioni ma non si riserva la stessa attenzione alla mia, nonostante sia disposto a donare il mio ‘patrimonio’ di giochi da tavolo a titolo gratuito, mettendoli a disposizione di tutti per usufruirne gratuitamente". La richiesta non è affatto pretenziosa. "Basterebbe un locale attrezzato con scaffalature e tavoli in cui collocare la collezione. Andrebbe bene anche una sala polifunzionale condivisa". Nel frattempo, cerca di sensibilizzare l’opinione pubblica proponendo diverse idee, anche di facile realizzazione, per divertirsi con i giochi da tavolo e animare la vita cittadina.

m.c.