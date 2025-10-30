Il nuovo ospedale. Lavori al traguardo : "Spazio dedicato a Barbara Carron"

Per Barbara Carron il progetto del nuovo ospedale di Fermo che la grande azienda della sua famiglia stava costruendo non era un lavoro come tutti gli altri. Della città e delle persone che la abitano si era innamorata, appena poteva era qui per controllare le fasi del progetto ma anche per respirare aria buona, per prendere fiato. Per questo è inevitabile e assolutamente naturale che un angolo dell’ospedale porti il suo nome, Barbara se n’è andata lo scorso anno a 51 anni, dopo un percorso di luce e di parole che ha donato a chiunque l’ha conosciuta, la sua famiglia oggi ha voluto che la cappella della struttura fermana che si sta concludendo fosse proprio dedicata a lei. Una superficie lorda di 68mila metri quadrati, volume complessivo di 230mila metri cubi e 372 posti letto, il nuovo ospedale di Fermo sarà "una struttura d’eccellenza capace di rispondere alle più avanzate esigenze della sanità moderna. Le 10 sale operatorie, i 920 posti auto e l’organizzazione interna degli spazi ne fanno un modello di equilibrio tra tecnica e umanità". Lo sottolinea appunto l’azienda veneta Carron spa che sta costruendo la struttura sanitaria e che donerà la cappella interna all’ospedale in ricordo della compianta imprenditrice Barbara Carron, che era punto di riferimento dell’azienda Carron Costruzioni Generali spa. Per il futuro nuovo ospedale di Fermo, sono stati completati i lavori per la viabilità di collegamento: collaudata e consegnata alla Provincia di Fermo il 16 ottobre scorso la nuova rotatoria di allaccio alla strada provinciale 219. In via di definizione in questi giorni le ultime parti per quanto concerne le opere esterne. "Quando abbiamo iniziato a costruire il nuovo ospedale di Fermo, mia sorella Barbara era tra le prime a seguirne il progetto. Poi è arrivata la malattia, ma quel filo non si è spezzato: è diventato più forte", spiega Arianna Carron, che ha ideato e curato in prima persona i lavori della cappella donata all’ospedale dalla famiglia veneta. A poche settimane dalla messa a disposizione dei locali a Regione e Ast Fermo per le attività di allestimento ed installazione dei presidi, attrezzature ed arredi tecnico-sanitari, "la struttura si presenta, sottolinea la Carron, come un’opera all’avanguardia, frutto di un lavoro iniziato nel 2017 su appalto della Regione Marche. Già ad agosto sono stati consegnati gli spazi dedicati ad ambulatori, reparti di degenze, di terapia intensiva oltre che gli esterni, la hall di ingresso e lo spazio per il Cup". Carron spa, guidata dai fratelli Carron, ha curato la progettazione esecutiva e la realizzazione del complesso articolato in sei macro-blocchi destinati con una distinzione tra le aree di degenza e quelle di diagnosi e cura. L’edificio è definito "integralmente isolato alla base" con una serie di tecnologie che garantiscono la totale sicurezza anche in caso di eventi tellurici. Il sindaco Paolo Calcinaro aveva stretto una profonda amicizia con Barbara Carron, a lui toccherà come assessore regionale seguire le ultime fasi di allestimento dell’ospedale, per una nuova vitalità da dare alla sanità fermana tutta, ma anche come punto di riferimento di tutte le Marche.

Angelica Malvatani