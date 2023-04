"Il nuovo ospedale? Un insulto al territorio"

"La costruzione del nuovo ospedale a Fermo, soprattutto nella zona di Campiglione, è un insulto a tutta quella parte del territorio che viene tagliata fuori dalla collocazione della struttura: partendo dall’intera Valdaso, per arrivare a Porto San Giorgio". A parlare è il coordinatore del Movimento diritto e salute, Giovanni Santarelli, che imputa al PD l’attuale situazione della sanità fermana: "Stiamo parlando di un ospedale inutile, costoso, di dimensioni ridotte e troppo decentrato, che porta la paternità del PD. Quello stesso PD, i cui suoi esponenti di Fermo e regionali criticano oggi la sanità pubblica attribuendone il degrado alla giunta regionale attuale. Evidentemente non sanno di che parlano. Un grande partito si vede anche dall’onestà di riconoscere i propri errori e, nello specifico, che l’attuale degrado è imputabile esclusivamente alle macerie lasciate dal PD". Santarelli sottolinea come tutti i decreti che hanno ridotto la sanità pubblica in questo stato siano attribuibili al PD: "Vengono dalla sinistra il decreto Amato e il decreto Bindi che hanno miseramente penalizzato la sanità ed in particolare quella fermana".