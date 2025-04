Il nuovo progetto: così sarà il porto del futuro

Stranamente ed in maniera diversa dal more solito di sbandierare i provvedimenti realizzati, allo scopo di acquisirne consensi, questa volta l’amministrazione comunale ha agito sotto traccia, approvando con deliberazione di giunta lo scorso 8 aprile il progetto di riqualificazione del porto peschereccio prevedendone l’adeguamento morfologico e strutturale. Un intervento ambizioso finanziato con risorse significative che promette la trasformazione radicale dell’infrastruttura portuale rendendola più efficiente e moderna.

Questo investimento non solo migliorerà le condizioni strutturali del porto, ma contribuirà anche a rafforzare il tessuto economico locale, creando nuove opportunità per le imprese e i cittadini. L’importo delle risorse finanziarie necessarie assegnate al Comune di Porto San Giorgio dalla Regione Marche per attuare il progetto è pari a complessivi 7.262.210,46 euro, suddivisi in annualità: 350.000 nel 2025, così come 350.000 saranno nel 2026. Quindi un’importante tranche da 3.000.000 nel 2027, lo stesso per l’anno successivo, 3.000.000 nel 2028, e infine l’ultima tranche da 562.210,46 nel 2029.

Il progetto in questione contempla tra l’altro la costruzione di due importanti strutture: una finalizzata ad eliminare o quanto meno a limitare li fenomeno dell’insabbiamento dell’imboccatura portuale.

L’altra struttura da creare è la vasca di colmata, avente la funzione di contenere i sedimenti provenienti dai dragaggi e non compatibili con il ripascimento dell’arenile. Permette di gestire elevati volumi di materiale di dragaggio, risolvendo sia bonifica che funzionalità portuale. La vasca di colmata, inoltre, consente la realizzazione di nuove aree da destinare a svariati utilizzi come quello portuale, sportivo, naturalistico ed attrattivo. Si tratta dunque di un’importante opportunità per valorizzare le potenzialità di questa area portuale, in una prospettiva di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza nell’utilizzo degli spazi, della sicurezza nella movimentazione e nella navigabilità, nonché di sviluppi dei traffici e della produttività dei terminal portuali. la vasca ha una superficie di circa 18.000 mq ed una capacità volumetrica complessiva pari a circa 50.000 mc, Alla fine della sistemazione della vasca l’area sarà destinata, tra le altre cose, alla pesca sportiva attrezzandola con infrastrutture adeguate per supportare e valorizzare questa attività.

Silvio Sebastiani