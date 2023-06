Il nuovo taxi sanitario destinanto al trasporto di bimbi e ragazzi disabili

Si conclude stasera la festa organizzata dalla Croce Gialla nell’Arena Estate, con una serata danzante con Fabrizio e Raffaella. Una festa che, quest’anno, la Pubblica Assistenza ha voluto rendere più particolare in quanto ha colto l’occasione per inserire nel programma anche l’inaugurazione della nuova auto per trasporti sanitari e sociali che sarà destinata principalmente a bambini e ragazzi disabili nelle scuole di Fermo e Corridonia. E’ stato possibile acquistare e attrezzare il nuovo taxi sanitario grazie alla proficua sinergia messa in campo tra Lions Club Fermo e Porto San Giorgio e gli Amici della Musica. Qualche mese fa, proprio questi ultimi, nell’ambito della rassegna concertistica che promuovono ogni anno, hanno deciso di donare l’intero ricavato di un concerto, proprio alla Croce Gialla. "Grazie ai proventi di quel concerto ma anche al sostegno della Fondazione Carifermo, di sponsor e alle donazioni dei cittadini abbiamo potuto raggiungere l’obiettivo" spiegano dalla Croce Gialla. "Una bellissima sinergia che ha reso possibile ampliare il parco auto della nostra Pubblica Assistenza per assolvere ai trasporti che deve svolgere quotidianamente" il commento del sindaco Endrio Ubaldi.