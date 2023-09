’Il paese dei balocchi’ pronto a incantare grandi e bambini

Nel piccolo e suggestivo borgo di Belmonte Piceno domenica si terrà la 9° edizione del ‘Paese dei Balocchi’, promossa dal Comune in collaborazione con la Pro Loco e le associazioni del paese, prenderà il via alle 15 con tante attrazioni a partire dal fatto che ci saranno molti figuranti che interpreteranno personaggi delle fiabe e dei cartoni che tanto piacciono ai piccoli. A questo si aggiungeranno tante attività: la ruota fortuna; i pony; il Mago Gabriel; tante attività di laboratorio fra cui uncinetto, tatuaggi, origami, braccialetti per i piccoli, spettacolo di pizzica, fiabe dal mondo, esibizione e prove di tiro con l’arco, spettacolo di bolle di sapone; spettacolo di falconeria; trucca bimbi; visite al museo archeologico; letture animate per bambini; spettacoli di improvvisazione teatrale; gonfiabili e altro a ancora. Per i più grandi ci sarà anche la castagnata, esibizioni musicali di corali e gruppi musicali, insomma l’occasione di trascorrere un bel pomeriggio di divertimento. Il sindaco Ivano Bascioni ringrazia volontari e associazioni che hanno reso possibile allestire il programma.

a.c.