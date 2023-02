Il Palasavelli diventa la capitale del ballo

Domani e domenica a Porto San Giorgio si balla. Almeno 2.000 persone provenienti da ogni parte d’Italia si sfideranno a chi meglio interpreta alcuni tipi di danza sportiva. Non si tratta del liscio, bensì di danze caraibiche: Salsa – Bachata e Merengue Shine Show Case –Caribbean Show Dance. Un evento di risonanza nazionale, che garantisce ritmo e spettacolo: si danzerà al PalaSavelli dalle ore 8 del mattino fino alle ore 23 della sera in entrambe le giornate con la prima dedicata allo show case e la seconda alle competizioni. A valutare le prove dei partecipanti, la cui età varia dagli 8-11 anni fino a 55 ed oltre, ci sarà una giuria composta di 50 esperii.

E’ la seconda tappa del 31° campionato italiano di danza. Il sindaco Valerio Vesprini, e gli assessori allo sport, Fabio Senzacqua e al turismo, Giampiero Marcattili, ieri hanno presentato l’evento, esprimendo soddisfazione per il fatto che ben si associa all’attività turistica. Dice Senzacqua: "L’associazione che organizza la manifestazione è di Morrovalle e siamo felici che per svolgerla abbia scelto Porto San Giorgio. Già in campagna elettorale ci eravamo ripromessi di puntare su iniziative sportive che potessero garantire promozione e presenze turistiche. Questa del ballo ne è una. Ne abbiamo in cantiere altre, tra cui un campionato nazionale di volley". Per Marcattili: "La convenzione stipulata dagli organizzatori con le strutture ricettive è un esempio dei risvolti turistici della manifestazione sportiva nonché un tipo di destagionalizzazione".

Manola Fontana dell’associazione New Fashion Gia Man Dance promotrice del campionato di ballo spiega: "Dopo il covid c’è stata la volontà di riprendere la danza sportiva. Dall’anno scorso abbiamo creato questo circuito: una tappa qui, una in Piemonte ed una nel Lazio allargando il circuito a 5 società sportive. Tutto coordinato dal CISE, comitato italiano della danza sportiva e abbiamo un numero importante di atleti. Nella nostra società abbiamo campioni al mondo, Silvia Fontana e Riccardo Ciminari, che sono i tecnici preparatori e coordinatori di questa disciplina a livello nazionale”. La chiosa è del primo cittadino: “Questo evento si tiene a Porto San Giorgio ma porta presenze anche nel territorio fermano grazie al nostro palazzetto dello sport che insieme al porto sono dei volani per l’intera provincia. Il nostro obiettivo è creare eventi sportivi o culturali che possano portare turisti in un periodo morto. Poi possono esserci turisti che vengono per un evento sportivo e che poi tornano a Porto San Giorgio perché vi si sono trovati bene".

Silvio Sebastiani