‘Il palco delle emozioni’. Monterubbiano svela la nuova stagione teatrale

E’ stata presentata nella sala consiliare del Comune, la nuova stagione teatrale ‘Il palco delle emozioni’ che prenderà vita al teatro Pagani, a partire dal 28 gennaio. Cinque gli spettacoli selezionati dall’amministrazione comunale nella persona dell’assessore alla cultura e vice sindaco Silvia Romanelli e dalla promoter Maria Teresa Virgili di Eclissi Eventi volti ad offrire un’offerta eterogenea, ricca di contenuti, stili e linguaggi. Per la prosa nazionale in scena il 28 gennaio il grande cult ‘Le relazioni pericolose’ tratto dal celebre romanzo di Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos, con l’iconica Corinnè Clery e Francesco Branchetti ed un cast di altri quattro attori. Si prosegue il 16 febbraio con ‘Un amore’, tratto dal celebre omonimo romanzo di Dino Buzzati ed interpretato dall’attore siciliano Paolo Briguglia. Completa il quadro dei nomi nazionali Marco Marzocca, comico amatissimo dal pubblico che porterà tanto buonumore con il suo spettacolo ‘Chi me l’ha fatto fare’, in scena il 10 marzo. Spazio anche alle realtà territoriali con altre due proposte: la prima ‘Non ti conosco più’, in scena il 13 aprile, di Aldo De Benedetti, commedia brillante riadattata e portata in scena dalla compagnia Il Tiaffe ed in conclusione, il 27 aprile un testo contemporaneo, "Personology", la nuova produzione di Proscenio Teatro che vedrà in scena Lorenzo Marziali e Stefano Tosoni. Una stagione densa, che attraversa generi e poetiche, in viaggio tra diverse drammaturgie in grado di far riflettere, divertire e suscitare (come dal titolo della stagione) emozioni. In occasione dello spettacolo ‘Le relazioni pericolose’ sarà inaugurata nel foyer del teatro, l’installazione ‘#Artexarte’ del noto fotografo civitanovese Enrico Maria Lattanzi. L’evento, a cura di Centro Culturale Aps, è parte del progetto ‘Mayday - #Artexarte’ finanziato dalla Regione Marche nell’ambito del bando di sostegno all’arte contemporanea. Le opere rimarranno visibili per tutta la durata della stagione teatrale.

Paola Pieragostini