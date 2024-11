Il palio dei Comuni si avvicina:: "Evento di aggregazione cittadina"

Per il terzo anno consecutivo dall’insediamento dell’Amministrazione Vesprini, Porto San Giorgio parteciperà al Palio dei Comuni 2024. Si terrà domenica 10 novembre all’ippodromo San Paolo di Montegiorgio. A rappresentare la città ci sarà il cavallo Dali Prav, femmina di 5 anni della scuderia Indal, condotta dal driver Renè Legati. Come da tradizione, sabato 9 novembre si terrà invece la ’Cena della giubba’, organizzata nel Centro Don Bosco. In questa occasione il driver Legati riceverà la giubba, alla presenza della neo Miss Italia Ofelia Passaponti, recentemente eletta proprio a Porto San Giorgio.

"Il Palio non è solo una competizione, ma un importante momento di aggregazione e promozione – ha dichiarato il vice sindaco Fabio Senzacqua –. La partecipazione all’evento e la cena che lo precede sono un segno del nostro impegno nel promuovere non solo lo sport, ma anche la cultura e le tradizioni del territorio". A parlare per l’ippodromo è invece la sua voce storica, Salvatore Matti: "Voglio ringraziare il Comune la cui presenza, per il terzo anno di fila e dopo una lunga assenza, è ormai una delle certezze. Un Comune veramente partecipe e attivo, sia per quanto riguarda la competizione sportiva, correndo sempre con cavalli di prima fascia (stavolta addirittura con uno di categoria ‘A Super’) sia per la ‘Cena della giubba’ che è una delle più grandi della provincia. Conclude il sindaco Valerio Vesprini: "Partecipare al Palio è diventata per noi una tradizione ma anche un’opportunità per far conoscere e valorizzare il nostro territorio".

s.s.