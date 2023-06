Il Palio del Mare torna all’antico

Ai nastri di partenza la XVIII edizione del Palio del Mare – terzo Memorial Bruno Brasili, che si terrà l’1 luglio al quartiere Faleriense di Porto Sant’Elpidio. Si ritorna al format tradizionale, dunque vedremo sfilare da piazza F.lli Cervi fino al villaggio turistico Le Mimose tutti e 5 i carri dei rispettivi rioni: Balene, Cavallucci Marini, Delfini, Sirene e Squali, ognuno col suo tema e le sue coreografie. Confermate le regole per la staffetta, con 10 frazionisti divisi in fasce d’età. Il 28 giugno si aprirà la manifestazione con la cerimonia di benedizione presso la chiesa Sacro Cuore di Gesù. L’evento, organizzato dall’Asd Atletica Porto Sant’Elpidio e dai 5 rioni, è patrocinato dal Consiglio Regionale delle Marche, dall’amministrazione comunale ed è in attesa del patrocinio della fondazione Carifermo. Il consigliere regionale Andrea Putzu, sempre pronto a sostenere il Palio, ringrazia quanti lavorano all’iniziativa, di cui sottolinea il valore turistico, e anticipa una possibile presenza del presidente della Regione Francesco Acquaroli. Il sindaco Massimiliano Ciarpella, che negli anni ha partecipato come atleta, dichiara: "Sono legato al Palio, mi ha lasciato dei ricordi indelebili e sarà emozionante viverlo da sindaco. La sana competizione, la partecipazione e la voglia di vivere l’evento si respirano già in quartiere con gli addobbi, i corridori che si allenano e le prove dei balletti. Lo scopo della manifestazione è anche creare questa socialità e questo fermento. Non era facile ripartire perciò ringrazio chi si prodiga nell’organizzazione non solo tornando ai livelli del passato ma superandoli. Noi ci saremo". Il presidente dell’Atletica Sante Isidori ha presentato i caporioni: Matteo Simoni per le Balene, Sonia Bordenga per i Cavallucci Marini, Orietta Cicchinè dei Delfini, Fabio Alcida per le Sirene, Michela Incipini degli Squali. Ognuno di loro ha rivelato i nominativi dei principali collaboratori e scherzosamente si è palesato quello spirito di sfida che ha colpito anche gli assessori Elisa Torresi ed Enzo Farina "" Molto bello vedere questo rapporto simpatico e gioioso ma rivale trai protagonisti – hanno aggiunto- un plauso a chi mette in moto questo evento con questa passione, la risposta della gente è legata anche allo spirito mostrato"". L’apprezzamento per la manifestazione si concretizza, inoltre, nella vicinanza degli sponsor, tra cui i principali partner: Farmacie Comunali, Sì Superstore e Radio Fm. L’intero evento è coordinato da Serena Camela, Genny Cinesi e Wais Ripa, che lo presenterà insieme a Mauro Leoni, Paolo Paoletti e Valentina Angelini. Nadir Tomassetti