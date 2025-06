Il Palio di San Paolo entra nel vivo. Finali e ‘Contrade e Quale Show’

Sta animando le serate dei residenti di Piane di Montegiorgio da circa tre settimane, il Palio di San Paolo entra nella sua fase più avvincente. Il programma di eventi è partito ufficialmente con le prime gare dei tornei sportivi il 23 maggio e nei prossimi giorni si giocheranno le prime finali. Tanto per fare un accenno: per il torneo di bocce maschile sono già approdate alla semifinale le contrade: Piazzal Sant’Angelo, Stazione, Pian del Sasso. Nel torneo femminile di bocce sono in semifinale: Piazzal Sant’Angelo, Pian della Noce e Fonte Tavola. Nel torneo di calcio a 5, sono già qualificate per i quarti di finale Querciabella, Pian del Sasso e Fonte Tavola. Mentre nella prima edizione del torneo di volley sono in semifinale Fonte Rimana, Piazzal Sant’Angelo e Stazione. Il direttivo dell’associazione Palio composta dal presidente Giordano Battistini, dal vivo Niki Carducci e dal segretario Marco Ramadori, hanno voluto esprimere il loro ringraziamento per l’impegno dimostrato da tutti i partecipanti.

"Stiamo entrando nella parte conclusiva e più avvincente del Palio di San Paolo – commenta il direttivo –. Quest’anno più che mai c’è stata grande partecipazione, di questo dobbiamo ringraziare i capi contrada che hanno svolto e stanno svolgendo una funzione di collante: Pian del Sasso - Roberto Pilotti; Querciabella - Andrea Romiti; Stazione - Mauro Cesari; Fonte Tavola - Andrea Cotini; Piazzal Sant’Angelo - Giordano Battistini; Fonte Rimana - Tiziano Petritoli; Molino - Federico Perfetti, Castrucciari - Niki Carducci e Pian della Noce - Mirco Franconi. Lo spirito della manifestazione è quello di far rivivere la socialità e lo spirito di appartenenza alla comunità e questi obiettivi sono stati centrati".

Ora la manifestazione si accinge a vivere i momenti più intensi, infatti, oltre alle finali dei tornei ci saranno la sagra: biccetta, porchetta e birretta allestita presso gli stand gastronomici, poi domenica alle 21 in piazza della Stazione lo spettacolo ‘Contrade e Quale Show’ versione locale del noto programma televisivo dove la giuria eleggerà il personaggio più somigliante all’originale. Il 29 giugno a partire dal pomeriggio presso l’impianto sportivo Attorri si terranno i giochi tra contrade: acchiappo alla gallina, tiro alla fune e corsa con i sacchi e per finire con la divertente corsa dei somari. In base ai punteggi accumulati in tutte le specialità, sarà decretata la contrada che vincerà il Palio.

Alessio Carassai