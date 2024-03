‘Il Palio si corre a scuola’: "Così tramandiamo la storia"

‘Il Palio si corre a scuola’, progetto della Cavalcata dell’Assunta dedicato agli alunni delle scuole primarie di Fermo e iniziato un mese fa, sta procedendo grazie agli incontri realizzati dai referenti delle dieci contrade cittadine nei rispettivi plessi di appartenenza. Anche per la seconda edizione, la partecipazione è tale che oltre alle 50 classi di scuole elementari, per un totale di circa 1100 studenti, anche le scuole dell’infanzia San Michele Lido, San Marco e Capodarco dell’Isc Fracassetti-Capodarco hanno chiesto, in qualche modo, di essere coinvolti. Negli anni scorsi infatti, le rispettive fiduciarie Elisabetta Illuminati, Paola Gramegna Tota, Daniela Silenzi insieme alle insegnanti e ai piccoli studenti erano stati protagonisti di un progetto sulla conoscenza-scoperta della città partendo dalla storia più antica fino a quella contemporanea, toccando anche la rievocazione storica del palio. "Quando i bambini chiamano è un piacere oltre che doveroso rispondere – ha detto il responsabile della contrada Capodarco, Maurizio Balacco – abbiamo cercato di guidarli in un mondo, in uno spazio e tempo lontani dalla loro quotidianità. Dando lettura del bando, come nelle occasioni ufficiali, li abbiamo invitati all’evento finale del progetto: i festeggiamenti per i cento giorni al Palio".

Dopo aver ammirato le esibizioni degli alfieri e musici biancorossi, gli scolari incuriositi hanno provato a maneggiare le bandiere, suonare i tamburi e organizzare la coreografia per tifare contrada Capodarco durante l’evento che avrà luogo il prossimo 5 maggio in piazza Del Popolo.

"Il ringraziamento più grande va ai bambini coinvolti con attività distinte per fasce d’età – hanno spiegato i priori Renato Montagnoli e Gianluca Iervicella, responsabili del gruppo giochi – ognuno sarà in qualche modo protagonista dei festeggiamenti perché lo spirito è tramandare la storia ed educare i bambini al Palio: se passato, presente e futuro cammineranno insieme sarà grazie a loro".

Gaia Capponi