Il parcheggio per disabili: "Aspetto da un anno e mezzo"

"A seguito di una malattia ho acquisito una forma di disabilità alle braccia e alle gambe ma, nonostante sia trascorso circa un anno e mezzo dalla mia richiesta, non sono ancora riuscita ad ottenere un parcheggio per portatori di handicap riservato al numero civico della mia abitazione". E’ lo sfogo di Renata Gironacci, una donna disabile che risiede in via Sant’Anna, nel centro storico di Fermo, e che sta vivendo da tempo una situazione di enorme disagio: "Vicino casa mia c’è un parcheggio disabili che ho richiesto personalmente alla polizia municipale, ma non è riservato a me come prevede la legge nel mio caso. Così molto spesso lo trovo occupato da altre persone che si trovano in una condizione simile alla mia e che si recano in centro o addirittura da automobilisti che non è hanno il diritto perché normodotati".

Renata continua il suo sfogo raccontando di come la sua vita sia cambiata radicalmente tre anni fa a seguito della malattia, ma di aver ottenuto il riconoscimento della commissione medica solo ad inizio del 2024: "Da allora ho fatto richiesta di un posto auto personale e di cui potessi essere la unica fruitrice, in modo da evitare ogni volta un calvario per raggiungere la mia abitazione. La richiesta è stata presentata da circa un anno e mezzo, ma non c’è stato nulla da fare. In passato, quando trovavo il parcheggio occupato, chiamavo gli agenti della polizia municipale, che sono sempre stati disponibili, ma del posto auto personale ancora non se ne parla, tanto che ho anche rinunciato a chiamarli ogni volta che non lo trovo libero".

Renata è dotata di una carrozzina elettrica ma vivendo in centro, dove ci sono molte salite, a volte la batteria si esaurisce prima di raggiungere casa. "Mi capita tante volte di dover parcheggiare lontano dalla mia abitazione perché trovo il posto auto per disabili occupato e in alcune occasioni mi sono trovata a percorrere anche un chilometro con la mia carrozzina elettrica, con la batteria che spesso si esaurisce perché il mio mezzo consuma più energia in salita".

Infine l’appello di Renata: "Quello che chiedo non è qualcosa di non previsto dalla legge, quello che chiedo e di poter vivere una vita quanto meno normale e che mi permetta di essere autosufficiente, senza ogni volta chiedere aiuto a qualcuno".